Membrariat 2025 du Centre des auteurs dramatiques (CEAD)

CHOIX DE PAIEMENT EN DEUX FOIS -- Ceci comprend une partie de l'adhésion pour l'année 2025. Un reçu vous sera envoyé automatiquement par Zeffy. Le reste (70 CAD) devra être envoyé par virement bancaire ou par interac le 28 février 2025 au plus tard pour que votre membrariat reste actif. Une fois le deuxième paiement réceptionné, un reçu pour le deuxième paiement vous sera envoyé par courriel.

CHOIX DE PAIEMENT EN DEUX FOIS -- Ceci comprend une partie de l'adhésion pour l'année 2025. Un reçu vous sera envoyé automatiquement par Zeffy. Le reste (70 CAD) devra être envoyé par virement bancaire ou par interac le 28 février 2025 au plus tard pour que votre membrariat reste actif. Une fois le deuxième paiement réceptionné, un reçu pour le deuxième paiement vous sera envoyé par courriel.

Plus de détails...