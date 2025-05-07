Membre Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac

Aucune cotisation annuelle n'est exigée. Votre membership doit être renouvelé avant le 30 juin de chaque année. En tant que membre, vous adhérez à la mission du Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac qui vise l'amélioration des conditions d'employabilité des jeunes de 15 - 35 ans et l'intégration des personnes immigrantes dans la MRC des Appalaches. Offrant un accompagnement personnalisé, il est un carrefour unique de services en insertion social, professionnelle ou économique, dédiés à l'atteinte du plein potentiel de chaque individu fréquentant ces services.

