Membre l’Écho d’en Haut - 2025/2026

Amis - Particulier
20 $

Valide jusqu'au 19 février 2027

Avantages:

Vous donne droit à une petite annonce gratuite par année, le droit de vote à l’assemblée générale annuelle et la possibilité d’être membre du CA

(Tx incluses)

Organisme communautaire
114,98 $

Valide jusqu'au 19 février 2027

Avantage:

Publication 1/4 de page gratuite à tous les mois.

*Réservé aux OBNL

(Tx incluses - Une facture vous sera envoyée pour votre comptabilité)

Corporatif
344,93 $

Valide jusqu'au 19 février 2027

Avantages:

Publication de votre carte d’affaire gratuitement à tous les mois et rabais de 10% sur toute autre publication.

(Tx incluses - Une facture vous sera envoyée pour votre comptabilité)

$

