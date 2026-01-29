Adhésions VU

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 2 mars 2027
VU existe en grande partie grâce à nos membres qui font vivre le centre en produisant dans nos ateliers de production et en assistant à nos activités.
En plus de bénéficier de l’accès à nos ateliers de production en photographie argentique et numérique, les membres sont régulièrement informé·e·s des activités du centre et bénéficient de certains rabais sur les publications.
Être membre de VU, c’est offrir son soutien au développement de la photographie contemporaine et des arts visuels actuels. Le centre doit compter sur un appui tangible de sa communauté : il est donc important de vous savoir des nôtres.
La cotisation annuelle est de 25,00$ CAD (taxes incluses).
Devenir membre organisme de VU, c’est offrir son soutien au développement de la photographie contemporaine et des arts visuels actuels. En plus de bénéficier de l’accès à nos espaces de production en photographie argentique et numérique, les membres sont régulièrement informé·e·s des activités du centre et bénéficient de certains rabais sur les publications.
VU existe en grande partie grâce à l’appui de ses membres, dont les organismes qui contribuent activement à faire vivre le centre par leur présence, leurs collaborations et leur participation à nos activités.
La cotisation annuelle pour le membership organisme est de 50,00 $ CAD (taxes incluses).
