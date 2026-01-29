Adhésions VU

VU existe en grande partie grâce à nos membres qui font vivre le centre en produisant dans nos ateliers de production et en assistant à nos activités.

En plus de bénéficier de l’accès à nos ateliers de production en photographie argentique et numérique, les membres sont régulièrement informé·e·s des activités du centre et bénéficient de certains rabais sur les publications.





Être membre de VU, c’est offrir son soutien au développement de la photographie contemporaine et des arts visuels actuels. Le centre doit compter sur un appui tangible de sa communauté : il est donc important de vous savoir des nôtres.





La cotisation annuelle est de 25,00$ CAD (taxes incluses).







