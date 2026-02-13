Musée Photographie Desjardins

Offert par

Musée Photographie Desjardins

À propos des adhésions

Membres du Musée de la Photographie Desjardins

Membre supporteur
25 $

Renouvellement annuel le: 30 décembre à UTC−5

Merci de permettre de participer à l'émancipation du Musée et à sa mission. Le membre de cette catégorie a droit aux rabais ci-bas. Il peut voter à l'assemblée générale et exercer une fonction d'administrateur au sein du Conseil d'administration. 

  • Ce privilège vous permet de visiter le Musée en obtenant 10% de réduction sur le pris d'une entrée journalière et 10% et la visite guidée.
  • Ce privilège vous donne 15% de rabais sur les livres du Musée. 

 

  • Ce privilège vous donne 15% de rabais sur les livres du Musée. 
Membre actif
100 $

Renouvellement annuel le: 30 décembre à UTC−5

Photographe de bonne réputation comptant une bonne expérience professionnelle ou semi-professionnelle, ainsi que la soumission d’un portfolio de qualité. Le membre actif a droit à l’ensemble des avantages des membres du Musée. Le membre actif a le droit de vote à l’assemblée générale annuelle. Il peut être élu au conseil d’administration.

Avantages: 

  • Possibilité de location de l''espace du Musée pour des conférences, ateliers et mentorat
  • Location du studio de photo professionnel. (sous certaines conditions)
  • Promotion par le biais du Facebook du Musée sur les expositions du photographe
  • Escompte de 15% sur les produits et services du Musée.
  • Invitation aux événements tel que les inaugurations, les projets et les conférences.

 

Membre honoraire- TITRE RÉSERVÉ
Gratuit

Pas d'expiration

TITRE RÉSERVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION


Titre accordé par le conseil d'administration du Musée en hommage à une carrière et/u une contribution exceptionnelle, Les membres honoraires sont éligibles aux rabaus des membres actifs du Musée. Non sur demande. 

Membre corporatif
200 $

Renouvellement annuel le: 30 décembre à UTC−5

Tout organisme, corporation ou institution qui souhaite apporter un appui tangibe au Musée. 

Membre Club photo Drummond- TITRE RÉSERVÉ
Gratuit

Renouvellement annuel le: 30 décembre à UTC−5

TITRE RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB PHOTO DRUMMOND.

Club photo Studio + Chambre noire-TARIF RÉSERVÉ
65 $

Renouvellement annuel le: 30 décembre à UTC−5

TARIF RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB PHOTO DRUMMOND.


Ce tarif est réservé exclusivement aux membres du Club Photo de Drummondville. Cela permet d'utiliser une fois gratuitement la chambre noire ainsi que le studio photo et de pouvoir louer les installations tout au long de l'année.

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