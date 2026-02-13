Membres du Musée de la Photographie Desjardins

Offert par
À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 30 décembre à UTC−5
Merci de permettre de participer à l'émancipation du Musée et à sa mission. Le membre de cette catégorie a droit aux rabais ci-bas. Il peut voter à l'assemblée générale et exercer une fonction d'administrateur au sein du Conseil d'administration.
Renouvellement annuel le: 30 décembre à UTC−5
Photographe de bonne réputation comptant une bonne expérience professionnelle ou semi-professionnelle, ainsi que la soumission d’un portfolio de qualité. Le membre actif a droit à l’ensemble des avantages des membres du Musée. Le membre actif a le droit de vote à l’assemblée générale annuelle. Il peut être élu au conseil d’administration.
Avantages:
Pas d'expiration
TITRE RÉSERVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Titre accordé par le conseil d'administration du Musée en hommage à une carrière et/u une contribution exceptionnelle, Les membres honoraires sont éligibles aux rabaus des membres actifs du Musée. Non sur demande.
Renouvellement annuel le: 30 décembre à UTC−5
Tout organisme, corporation ou institution qui souhaite apporter un appui tangibe au Musée.
Renouvellement annuel le: 30 décembre à UTC−5
TITRE RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB PHOTO DRUMMOND.
Renouvellement annuel le: 30 décembre à UTC−5
TARIF RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB PHOTO DRUMMOND.
Ce tarif est réservé exclusivement aux membres du Club Photo de Drummondville. Cela permet d'utiliser une fois gratuitement la chambre noire ainsi que le studio photo et de pouvoir louer les installations tout au long de l'année.
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