Membriété Unique FM

Membre
CA$25

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Privilèges :

  • Droit de vote à l'assemblée générale annuelle (Les droits d’adhésion doivent avoir été acquittés au plus tard le 31 août précédent.)
  • Droit d'élire les membres du conseil d'administration
  • Droit de siéger au conseil d'administration
  • Invitation au lancement annuel de la programmation 
  • Contenu Exclusif
  • Droit à un tirage annuel
Cercle
CA$94.50

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

  • Droit de vote à l'assemblée générale annuelle (Les droits d’adhésion doivent avoir été acquittés au plus tard le
    31 août précédent.)
  • Droit d'élire les membres du conseil d'administration
  • Droit de siéger au conseil d'administration
  • Invitation au lancement annuel de la programmation
  • Contenu Exclusif
  • Évènement V.I.P.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing