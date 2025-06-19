Mera Shyam

Cercle Anubhav (Placement standard – rangées 5 et au-delà)
30 $
Anubhav est la joie de l'expérience – d'être présent, ouvert, et profondément touché.
Dans les rangées Anubhav, vous venez non seulement pour regarder, mais pour ressentir : pour témoigner de chaque note, chaque mouvement, chaque émotion qui se déroule devant vous. Ces sièges sont un espace de connexion – là où la danse vous rencontre et devient votre propre moment tranquille de réflexion.
Que ce soit votre première représentation classique ou votre centième, votre présence ici compte. Vous complétez le cercle de l'art en le recevant.
Anubhav est la joie de l'expérience – d'être présent, ouvert, et profondément touché.
Dans les rangées Anubhav, vous venez non seulement pour regarder, mais pour ressentir : pour témoigner de chaque note, chaque mouvement, chaque émotion qui se déroule devant vous. Ces sièges sont un espace de connexion – là où la danse vous rencontre et devient votre propre moment tranquille de réflexion.
Que ce soit votre première représentation classique ou votre centième, votre présence ici compte. Vous complétez le cercle de l'art en le recevant.
Cercle Anuranan (Placement premium – rangées 2–4)
40 $
Anuranan signifie résonance intérieure – la vibration qui continue longtemps après que le son ait disparu.
Le Cercle Anuranan est pour ceux dont l'amour pour les arts est si profond, qu'ils ne se contentent pas d'assister à l'exécution – ils la reflètent, l'incarnent, la répercutent dans l'âme et le silence. Assis près, mais écoutant vers l'intérieur, ils deviennent une partie de la danse elle-même.
Anuranan signifie résonance intérieure – la vibration qui continue longtemps après que le son ait disparu.
Le Cercle Anuranan est pour ceux dont l'amour pour les arts est si profond, qu'ils ne se contentent pas d'assister à l'exécution – ils la reflètent, l'incarnent, la répercutent dans l'âme et le silence. Assis près, mais écoutant vers l'intérieur, ils deviennent une partie de la danse elle-même.
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