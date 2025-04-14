MERCH 2025 - 2026

T-SHIRT FESTIVAL DU GRAND AMOUR item
T-SHIRT FESTIVAL DU GRAND AMOUR
CA$30
Un T-shirt au design de Axel Cherrier !
PLANCHE DE STICKERS item
PLANCHE DE STICKERS
CA$10
Des stickers au design de Isabelle Tremblay et de Axel Cherrier !
T -SHIRT SPACE FUNK item
T -SHIRT SPACE FUNK
CA$30
Un T-shirt au design de Samuel Guiraudou !
T -SHIRT DRAMATIQUE MONIQUE item
T -SHIRT DRAMATIQUE MONIQUE
CA$30
Impression item
Impression
CA$10
Des impressions du design de Samuel Guiraudou ou genere par l IA Monique...
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing