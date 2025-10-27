agéésius

agéésius

MERCH 2025-2026

Sac fourre-tout (Tote Bag)
18 $

Un sac fourre-tout robuste au look vintage, fabriqué en tissu résistant et au design rétro. Une portion des ventes sera remises au comité JIIQ.

Collant surprise dans chaque sac!


45 cm x 35 cm x 13 cm (20 L)

5 stickers
3 $

Et plus encore : )


*aucun garantit du sticker que vous recevrez !

Hoodie Essentiel - Unisex
55 $

Consultez notre catalogue pour plus de détails sur les tailles, les matières et etc


Hoodie oversize en 100 % coton, 480 GSM, au tissu épais et ultra doux qui garde sa forme lavage après lavage.


Coupe décontractée oversize : gardez votre taille habituelle pour un look ample, ou choisissez une taille en dessous pour un effet un peu plus ajusté.

Hoodie Signature - Unisex
55 $

FINISSANT - Hoodie Essentiel - Unisex
55 $

FINISSANT - Hoodie Signature - Unisex
55 $

Joggers classique - Unisex item
Joggers classique - Unisex
45 $

Consultez notre catalogue pour plus de détails sur les tailles, les matières et etc.


Ultra-confort en 100 % coton, 480 GSM, à la fois épais, doux et résistants.


Coupe décontractée oversize avec jambe ample et bas resserré.


Les modèles taillent plus larges que la norme : gardez votre taille habituelle pour un effet oversize, ou choisissez une taille en dessous pour un look plus ajusté. Un essentiel durable, pensé pour vous suivre partout.

Joggers classique - Unisex - Noir item
Joggers classique - Unisex - Noir
45 $

Fleece Veste - Unisex item
Fleece Veste - Unisex
45 $

Consultez notre catalogue pour plus de détails sur les tailles, les matières et etc.


Veste sans manches en polar fleece 400 GSM, chaude et légère à la fois.

Underscrub Sherb - Femme item
Underscrub Sherb - Femme
35 $

Consultez notre catalogue pour plus de détails sur les tailles, les matières et etc.


Underscrub féminin conçu pour suivre tous vos mouvements.


Son mélange spandex / polyamide offre une matière douce, respirante et extensible, idéale sous la jaquette ou le sarrau.

Underscrub Sherb - Homme item
Underscrub Sherb - Homme
35 $

Consultez notre catalogue pour plus de détails sur les tailles, les matières et etc.


Underscrub masculin en mélange spandex / polyester, pensé pour le confort et la performance.


Tissu léger, extensible et facile d’entretien, parfait à porter sous l’uniforme.

Broderie de votre nom - Extra item
Broderie de votre nom - Extra
5 $

1 broderie par item. Choisis le nombre en fonction du nombre d’items sur lesquels tu veux en ajouter.


Choisissez l’emplacement de votre broderie pour y inscrire votre prénom, votre nom ou les deux.

