MERCH 2025-2026

Un sac fourre-tout robuste au look vintage, fabriqué en tissu résistant et au design rétro. Une portion des ventes sera remises au comité JIIQ.
Collant surprise dans chaque sac!
45 cm x 35 cm x 13 cm (20 L)
Et plus encore : )
*aucun garantit du sticker que vous recevrez !
Hoodie oversize en 100 % coton, 480 GSM, au tissu épais et ultra doux qui garde sa forme lavage après lavage.
Coupe décontractée oversize : gardez votre taille habituelle pour un look ample, ou choisissez une taille en dessous pour un effet un peu plus ajusté.
Consultez notre catalogue pour plus de détails sur les tailles, les matières et etc.
Ultra-confort en 100 % coton, 480 GSM, à la fois épais, doux et résistants.
Coupe décontractée oversize avec jambe ample et bas resserré.
Les modèles taillent plus larges que la norme : gardez votre taille habituelle pour un effet oversize, ou choisissez une taille en dessous pour un look plus ajusté. Un essentiel durable, pensé pour vous suivre partout.
Veste sans manches en polar fleece 400 GSM, chaude et légère à la fois.
Underscrub féminin conçu pour suivre tous vos mouvements.
Son mélange spandex / polyamide offre une matière douce, respirante et extensible, idéale sous la jaquette ou le sarrau.
Underscrub masculin en mélange spandex / polyester, pensé pour le confort et la performance.
Tissu léger, extensible et facile d’entretien, parfait à porter sous l’uniforme.
1 broderie par item. Choisis le nombre en fonction du nombre d’items sur lesquels tu veux en ajouter.
Choisissez l’emplacement de votre broderie pour y inscrire votre prénom, votre nom ou les deux.
$
