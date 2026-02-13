MERCH - AÉFEUL - 2026

Offert par
À propos de cette boutique
PRIX MEMBRE AÉFEUL: 25$
Code promo applicable au paiement.
DESCRIPTION
Notre domaine fait plus que mettre des arbres par terre. Cette année, on vous propose aussi une petite fenêtre sur la nature et ce qui vous entoure.
TAILLE, COUPE & TISSU
• Coupe légèrement ample au niveau de la poitrine et de la longueur.
• Prenez votre taille habituelle pour un ajustement légèrement plus ample.
• Manches légèrement oversize.
• 100% Cotton
• Yarn Count: 16 Singles
• 7.5 oz / 255 - 260 GSM
• Mesures du mannequin : 1,83 m, 164 lb
• Taille portée par le mannequin : Large
VEUILLEZ NOTER :
Chaque vêtement est confectionné de manière unique et peut varier légèrement au niveau des couleurs et du design.
PRIX MEMBRE AÉFEUL: 25$
Code promo applicable au paiement.
DESCRIPTION
Notre domaine fait plus que mettre des arbres par terre. Cette année, on vous propose aussi une petite fenêtre sur la nature et ce qui vous entoure.
TAILLE, COUPE & TISSU
• Coupe légèrement ample au niveau de la poitrine et de la longueur.
• Prenez votre taille habituelle pour un ajustement légèrement plus ample.
• Manches légèrement oversize.
• 100% Cotton
• Yarn Count: 16 Singles
• 7.5 oz / 255 - 260 GSM
• Mesures du mannequin : 1,83 m, 164 lb
• Taille portée par le mannequin : Large
VEUILLEZ NOTER :
Chaque vêtement est confectionné de manière unique et peut varier légèrement au niveau des couleurs et du design.
PRIX MEMBRE AÉFEUL: 25$
Code promo applicable au paiement.
DESCRIPTION
Monstre des années 70, avec ses plus de 56 tonnes, cette Koehring abattait, ébranchait, débitait, chargeait le bois et le déchargeait en bord de route, tout en laissant des ornières qui assuraient presque le libre passage du poisson. Ce t-shirt est un regard en arrière sur l'évolution de l’industrie, avec un look qui s’inspire de ceux de l’époque.
TAILLE, COUPE & TISSU
• Look rétro
• Tricotage épais
• Coupe légèrement oversize
• Yarn Count: 16 Singles / 245-255 GSM
• Heather Grey: 90% Cotton / 10% Polyester
• Mesures du mannequin : 1,83 m, 165 lbs
• Taille portée par le mannequin : Large
VEUILLEZ NOTER :
Chaque vêtement est confectionné de manière unique et peut varier légèrement au niveau des couleurs et du design.
PRIX MEMBRE AÉFEUL: 50$
Code promo applicable au paiement.
DESCRIPTION
Notre domaine fait plus que mettre des arbres par terre. Cette année, on vous propose aussi une petite fenêtre sur la nature et ce qui vous entoure.
COUPE & TISSU
• 8,5 oz / 280 g
• 80 % coton / 20 % polyester
• Coupe carrée (boxy) avec épaules tombantes
• Capuchon double épaisseur
VEUILLEZ NOTER :
Chaque vêtement est confectionné de manière unique et peut varier légèrement au niveau des couleurs et du design.
PRIX MEMBRE AÉFEUL: 50$
Code promo applicable au paiement.
DESCRIPTION
Monstre des années 70, avec ses plus de 56 tonnes, cette Koehring abattait, ébranchait, débitait, chargeait le bois et le déchargeait en bord de route, tout en laissant des ornières qui assuraient presque le libre passage du poisson. Ce hoodie est un regard en arrière sur l'évolution de l’industrie, prêt à jouer dans l’huile des nouvelles machines.
COUPE & TISSU
• 8,5 oz / 280 g
• 80 % coton / 20 % polyester
• Coupe carrée (boxy) avec épaules tombantes
• Capuchon double épaisseur
VEUILLEZ NOTER :
Chaque vêtement est confectionné de manière unique et peut varier légèrement au niveau des couleurs et du design.
7,0 cm x 7,5 cm
5,0 cm x 5,5 cm
5,0 cm x 5,5 cm
2 pièces:
• Briquet: 5,5 cm x 6,0 cm
• Fumée: 4,0 cm x 2,5 cm
Dunlop PitchBlack Tortex - 0.60mm
Buff avec doublure polaire.
Produit des années précédentes. Quantités limitées.
Produit des années précédentes. Quantités limitées.
Produit des années précédentes. Quantités limitées.
Produit des années précédentes. Quantités limitées.
Produit des années précédentes. Quantités limitées.
Produit des années précédentes. Quantités limitées.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!