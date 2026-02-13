Association des étudiants en foresterie et environnement de l'Université Laval

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Association des étudiants en foresterie et environnement de l'Université Laval

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MERCH - AÉFEUL - 2026

Chandail - Carrés - MÉDIUM item
Chandail - Carrés - MÉDIUM item
Chandail - Carrés - MÉDIUM item
Chandail - Carrés - MÉDIUM
30 $

PRIX MEMBRE AÉFEUL: 25$
Code promo applicable au paiement.

DESCRIPTION

Notre domaine fait plus que mettre des arbres par terre. Cette année, on vous propose aussi une petite fenêtre sur la nature et ce qui vous entoure.


TAILLE, COUPE & TISSU

• Coupe légèrement ample au niveau de la poitrine et de la longueur.

• Prenez votre taille habituelle pour un ajustement légèrement plus ample.

• Manches légèrement oversize.

• 100% Cotton
• Yarn Count: 16 Singles
• 7.5 oz / 255 - 260 GSM


• Mesures du mannequin : 1,83 m, 164 lb

• Taille portée par le mannequin : Large


VEUILLEZ NOTER :

Chaque vêtement est confectionné de manière unique et peut varier légèrement au niveau des couleurs et du design.

0
Chandail - Carrés - LARGE item
Chandail - Carrés - LARGE item
Chandail - Carrés - LARGE item
Chandail - Carrés - LARGE
30 $

PRIX MEMBRE AÉFEUL: 25$
Code promo applicable au paiement.

DESCRIPTION

Notre domaine fait plus que mettre des arbres par terre. Cette année, on vous propose aussi une petite fenêtre sur la nature et ce qui vous entoure.


TAILLE, COUPE & TISSU

• Coupe légèrement ample au niveau de la poitrine et de la longueur.

• Prenez votre taille habituelle pour un ajustement légèrement plus ample.

• Manches légèrement oversize.

• 100% Cotton
• Yarn Count: 16 Singles
• 7.5 oz / 255 - 260 GSM


• Mesures du mannequin : 1,83 m, 164 lb

• Taille portée par le mannequin : Large


VEUILLEZ NOTER :

Chaque vêtement est confectionné de manière unique et peut varier légèrement au niveau des couleurs et du design.

0
Chandail - Machine - MÉDIUM item
Chandail - Machine - MÉDIUM item
Chandail - Machine - MÉDIUM item
Chandail - Machine - MÉDIUM
30 $

PRIX MEMBRE AÉFEUL: 25$
Code promo applicable au paiement.

DESCRIPTION

Monstre des années 70, avec ses plus de 56 tonnes, cette Koehring abattait, ébranchait, débitait, chargeait le bois et le déchargeait en bord de route, tout en laissant des ornières qui assuraient presque le libre passage du poisson. Ce t-shirt est un regard en arrière sur l'évolution de l’industrie, avec un look qui s’inspire de ceux de l’époque.


TAILLE, COUPE & TISSU

• Look rétro

• Tricotage épais

• Coupe légèrement oversize

• Yarn Count: 16 Singles / 245-255 GSM
• Heather Grey: 90% Cotton / 10% Polyester


• Mesures du mannequin : 1,83 m, 165 lbs

• Taille portée par le mannequin : Large

VEUILLEZ NOTER :

Chaque vêtement est confectionné de manière unique et peut varier légèrement au niveau des couleurs et du design.

0
Hoodie - Carrés - LARGE item
Hoodie - Carrés - LARGE item
Hoodie - Carrés - LARGE item
Hoodie - Carrés - LARGE
55 $

PRIX MEMBRE AÉFEUL: 50$
Code promo applicable au paiement.

DESCRIPTION

Notre domaine fait plus que mettre des arbres par terre. Cette année, on vous propose aussi une petite fenêtre sur la nature et ce qui vous entoure.


COUPE & TISSU

• 8,5 oz / 280 g

• 80 % coton / 20 % polyester

• Coupe carrée (boxy) avec épaules tombantes

• Capuchon double épaisseur

VEUILLEZ NOTER :

Chaque vêtement est confectionné de manière unique et peut varier légèrement au niveau des couleurs et du design.

0
Hoodie - Machine - MÉDIUM item
Hoodie - Machine - MÉDIUM item
Hoodie - Machine - MÉDIUM item
Hoodie - Machine - MÉDIUM
55 $

PRIX MEMBRE AÉFEUL: 50$
Code promo applicable au paiement.

DESCRIPTION

Monstre des années 70, avec ses plus de 56 tonnes, cette Koehring abattait, ébranchait, débitait, chargeait le bois et le déchargeait en bord de route, tout en laissant des ornières qui assuraient presque le libre passage du poisson. Ce hoodie est un regard en arrière sur l'évolution de l’industrie, prêt à jouer dans l’huile des nouvelles machines.


COUPE & TISSU

• 8,5 oz / 280 g

• 80 % coton / 20 % polyester

• Coupe carrée (boxy) avec épaules tombantes

• Capuchon double épaisseur

VEUILLEZ NOTER :

Chaque vêtement est confectionné de manière unique et peut varier légèrement au niveau des couleurs et du design.

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Patch item
Patch item
Patch
5 $

7,0 cm x 7,5 cm

0
Collant - AÉFEUL - Orange item
Collant - AÉFEUL - Orange
1 $

5,0 cm x 5,5 cm

0
Collant - AÉFEUL - Vert item
Collant - AÉFEUL - Vert
1 $

5,0 cm x 5,5 cm

0
Collant - AÉFEUL - Briquet item
Collant - AÉFEUL - Briquet
1 $

2 pièces:

• Briquet: 5,5 cm x 6,0 cm

• Fumée: 4,0 cm x 2,5 cm

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Pic de guitar item
Pic de guitar
1 $

Dunlop PitchBlack Tortex - 0.60mm

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2023 - Buff item
2023 - Buff
10 $

Buff avec doublure polaire.
Produit des années précédentes. Quantités limitées.

0
2023 - Collant leurre item
2023 - Collant leurre
1 $

Produit des années précédentes. Quantités limitées.

0
OLD SCHOOL - Sac banane item
OLD SCHOOL - Sac banane
5 $

Produit des années précédentes. Quantités limitées.

OLD SCHOOL - Collant polatouche item
OLD SCHOOL - Collant polatouche
1 $

Produit des années précédentes. Quantités limitées.

0
OLD SCHOOL - Patch ancien logo blanc item
OLD SCHOOL - Patch ancien logo blanc
3 $

Produit des années précédentes. Quantités limitées.

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OLD SCHOOL - Patch ancien logo vert item
OLD SCHOOL - Patch ancien logo vert
3 $

Produit des années précédentes. Quantités limitées.

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