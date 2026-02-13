MERCH - AÉFEUL - 2026

PRIX MEMBRE AÉFEUL: 25$

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DESCRIPTION

Notre domaine fait plus que mettre des arbres par terre. Cette année, on vous propose aussi une petite fenêtre sur la nature et ce qui vous entoure.





TAILLE, COUPE & TISSU

• Coupe légèrement ample au niveau de la poitrine et de la longueur.

• Prenez votre taille habituelle pour un ajustement légèrement plus ample.

• Manches légèrement oversize.

• 100% Cotton

• Yarn Count: 16 Singles

• 7.5 oz / 255 - 260 GSM





• Mesures du mannequin : 1,83 m, 164 lb

• Taille portée par le mannequin : Large



VEUILLEZ NOTER :

Chaque vêtement est confectionné de manière unique et peut varier légèrement au niveau des couleurs et du design.