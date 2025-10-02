MERCH AEGMN 2025-2026

T-shirt vert, noir ou beige. SVP sélectionner seulement des t-shirts de ces trois couleurs même s'il y a plus de choix ou nous choisirons une couleur pour vous.
T-shirt vert, noir ou brun. SVP sélectionner seulement des long sleeves de ces trois couleurs même s'il y a plus de choix ou nous choisirons une couleur pour vous.
Crewneck rouge, noir ou beige. SVP sélectionner seulement des crewnecks de ces trois couleurs même s'il y a plus de choix ou nous choisirons une couleur pour vous.
Si vous prenez le CREWNECK rouge, écrivez de quelle couleur vous voulez le logo à la question qui le demande. Si ce n'est pas fait, on va choisir pour vous.
Hoodie vert, rouge, noir et beige. Le noir a le choix de logo (voir plus bas). Le rouge et le beige ont l'aigle. Le vert a le tableau périodique.
Écrivez SEULEMENT le numéro sans point du design que vous voulez à la question qui le demande SI VOUS PRENEZ LE HOODIE NOIR. (Ex : 1)
Si ce n'est pas fait, on va choisir pour vous.
Seulement en noir.
Seulement en noir.
Seulement en noir.
Seulement en noir.
