MERCH AEGMN 2025-2026

T-shirt item
T-shirt
CA$19

T-shirt vert, noir ou beige. SVP sélectionner seulement des t-shirts de ces trois couleurs même s'il y a plus de choix ou nous choisirons une couleur pour vous.

Long sleeve item
Long sleeve
CA$16

T-shirt vert, noir ou brun. SVP sélectionner seulement des long sleeves de ces trois couleurs même s'il y a plus de choix ou nous choisirons une couleur pour vous.

Crewneck item
Crewneck
CA$20

Crewneck rouge, noir ou beige. SVP sélectionner seulement des crewnecks de ces trois couleurs même s'il y a plus de choix ou nous choisirons une couleur pour vous.

Si vous prenez le CREWNECK rouge, écrivez de quelle couleur vous voulez le logo à la question qui le demande. Si ce n'est pas fait, on va choisir pour vous.

Hoodie item
Hoodie
CA$29

Hoodie vert, rouge, noir et beige. Le noir a le choix de logo (voir plus bas). Le rouge et le beige ont l'aigle. Le vert a le tableau périodique.

Écrivez SEULEMENT le numéro sans point du design que vous voulez à la question qui le demande SI VOUS PRENEZ LE HOODIE NOIR. (Ex : 1)

Si ce n'est pas fait, on va choisir pour vous.

  1. Tableau périodique
  2. Aigle
Polo item
Polo
CA$25

Seulement en noir.

Hoodie 1/4 zip item
Hoodie 1/4 zip
CA$33

Seulement en noir.

Manteau item
Manteau
CA$85

Seulement en noir.

Veste sans manche item
Veste sans manche
CA$56

Seulement en noir.

