Merch AEMSUM - Hiver 2026

Offert par
À propos de cette boutique
Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.
Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.
Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.
Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.
Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.
Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!