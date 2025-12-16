Association des Étudiants et Étudiantes en Mathématiques et Statistique de l'Université de Montréal

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Merch AEMSUM - Hiver 2026

Quarter-Zip - Mathématiques item
Quarter-Zip - Mathématiques item
Quarter-Zip - Mathématiques
43 $

Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.

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Quarter-Zip - Actuariat item
Quarter-Zip - Actuariat item
Quarter-Zip - Actuariat
43 $

Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.

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Quarter-Zip - Statistique item
Quarter-Zip - Statistique item
Quarter-Zip - Statistique
43 $

Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.

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Quarter-Zip - Mathématiques Pures et Appliquées item
Quarter-Zip - Mathématiques Pures et Appliquées item
Quarter-Zip - Mathématiques Pures et Appliquées
43 $

Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.

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Quarter-Zip - Sciences Mathématiques item
Quarter-Zip - Sciences Mathématiques item
Quarter-Zip - Sciences Mathématiques
43 $

Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.

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Quarter-Zip - Mathématiques Financières item
Quarter-Zip - Mathématiques Financières item
Quarter-Zip - Mathématiques Financières
43 $

Quarter-zip bleu marine confortable, avec le logo de l’AEMSUM ainsi que de celui de votre orientation au baccalauréat. Parfait pour représenter votre programme au quotidien, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. Coupe soignée, tissu de qualité et style polyvalent, idéal pour toutes les saisons.

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