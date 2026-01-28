Offert par

AÉSIUM

Merch AESIUM x Finissants 2026 🩺💙🎓

Hoodie finissants 1
Hoodie finissants 1 item
Hoodie finissants 1
55 $

Tailles unisexes XS-4XL

~ composition : 76% coton, 24% polyester ~ couleur : brun chocolat, imprimé blanc

Hoodie finissants 2
Hoodie finissants 2 item
Hoodie finissants 2
55 $

Tailles unisexes XS-4XL

~ composition : 76% coton, 24% polyester ~ couleur : blanc crème, imprimé vert

Bas de compression AESIUM
Bas de compression AESIUM
20 $

Il est toujours possible de te procurer une paire!

Taille unique (6-10 pour hommes et 7-11 pour femmes)

Hoodie AESIUM 1
Hoodie AESIUM 1 item
Hoodie AESIUM 1
55 $

Tailles unisexes XS-4XL

~ composition : 76% coton, 24% polyester ~ couleur : brun chocolat, imprimé noir

Hoodie AESIUM 2
Hoodie AESIUM 2 item
Hoodie AESIUM 2
55 $

Tailles unisexes XS-4XL

~ composition : 76% coton, 24% polyester ~ couleur : bleu foncé, imprimé blanc

Sac fourre-tout avec fermeture éclaire
Sac fourre-tout avec fermeture éclaire
25 $

Un sac cute et pratique, parfait pour tes essentiels d'école et de stage!

~ composition : 100% coton

~ capacité : 12 oz

~ caractéristiques : sac fourre-tout avec fermeture éclaire

~ couleur : blanc et noir, imprimé bleu

