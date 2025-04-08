La boutique Alterhéros

Créé par et pour les personnes LGBTQIA+ neurodivergent·e·s, et les professionnel·le·s qui travaillent avec elleux, le guide LOVE-MOÉ COMME DU MONDE contient plus de 200 pages d’informations, d’ateliers et d’outils sur la communication, les relations saines et les violences.





Chaque trousse LOVE-MOÉ comprend :

Un guide LOVE-MOÉ COMME DU MONDE

Des autocollants/stickers

Un jeu de cartes et un miroir pour certains ateliers

Un carnet et stylo personnalisés

Un flyer pour un rabais de 10% à L’Euguélionne sur les ouvrages de référence de la bibliographie

Des infogrpahies/affiches de notre projet SASSY

Un kit de santé sexuelle (condoms, lubrifiant, dépliant)

Des macarons de pronoms

Du matériel informatif d’AlterHéros (flyers, signets et cartes d’affaires)

Dimensions de la boîte :

31 cm (large) × 24 cm (profond) × 10 cm (haut)