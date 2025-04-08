La boutique Alterhéros

Trouse LOVE-MOÉ COMME DU MONDE item
Trouse LOVE-MOÉ COMME DU MONDE
40 $

Créé par et pour les personnes LGBTQIA+ neurodivergent·e·s, et les professionnel·le·s qui travaillent avec elleux, le guide LOVE-MOÉ COMME DU MONDE contient plus de 200 pages d’informations, d’ateliers et d’outils sur la communication, les relations saines et les violences.


Chaque trousse LOVE-MOÉ comprend :

  • Un guide LOVE-MOÉ COMME DU MONDE
  • Des autocollants/stickers
  • Un jeu de cartes et un miroir pour certains ateliers
  • Un carnet et stylo personnalisés
  • Un flyer pour un rabais de 10% à L’Euguélionne sur les ouvrages de référence de la bibliographie
  • Des infogrpahies/affiches de notre projet SASSY
  • Un kit de santé sexuelle (condoms, lubrifiant, dépliant)
  • Des macarons de pronoms
  • Du matériel informatif d’AlterHéros (flyers, signets et cartes d’affaires)

Dimensions de la boîte :

31 cm (large) × 24 cm (profond) × 10 cm (haut)

Sac cabas surprise | Mystery Tote Bag item
Sac cabas surprise | Mystery Tote Bag item
Sac cabas surprise | Mystery Tote Bag
25 $

Sac cabas surprise AlterHéros
Ce sac cabas en coton 100 % est orné d’un design exclusif signé AlterHéros – une illustration rigolote ou un personnage original engagé dans la diversité!
🌀 Le petit twist : le modèle exact (illustration et couleurs) sera une surprise au moment de ta commande.

Chaque achat soutient directement notre mission d’inclusion des jeunes LGBTQ+ et neurodivergent·e·s! 💜

Matériel : Coton naturel
Dimensions : Format compact, idéal pour ton quotidien
Quantités limitées! This 100% cotton tote features a unique AlterHéros design — either a funny character or an original illustration celebrating queer and neurodivergent identities!
✨ The catch? The exact image on your tote will be a surprise at delivery!

Each purchase directly supports our mission to promote inclusion for LGBTQ+ and neurodivergent youth. 💜

Material: Natural cotton
Size: Compact and practical
Limited quantities available!

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

BD Sassy | Sassy Comicbook - FRANÇAIS item
BD Sassy | Sassy Comicbook - FRANÇAIS item
BD Sassy | Sassy Comicbook - FRANÇAIS
30 $

Les BD Sassy sont nées d’une collaboration entre AlterHéros et des bédéistes talentueux·ses issu·es de la communauté LGBTQ+.
À travers des récits colorés et touchants, ces bandes dessinées abordent avec humour, tendresse ou révolte des thématiques telles que :

La transidentité

Le coming out

L'expression de genre

L'amour queer, l'affirmation de soi, et plus encore!

Ces œuvres sont pensées par et pour la communauté, et célèbrent la pluralité des expériences queers avec fierté.

📚 Format : livret imprimé, illustrations couleur
🎨 Créateur·ices : artistes locaux·les LGBTQ+
💜 Chaque achat soutient le programme Neuro/Diversités en matière d’éducation et de soutien à la diversité sexuelle et de genre pour les personnes neurodivergentes.

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

BD Sassy | Sassy Comicbook - ENGLISH item
BD Sassy | Sassy Comicbook - ENGLISH item
BD Sassy | Sassy Comicbook - ENGLISH
30 $

The Sassy Comicbook is the result of a collaboration between AlterHéros and talented LGBTQ+ comic artists from our local communities.

These vibrant, emotional, and often humorous stories tackle a range of themes including:

Trans identities

Coming out

Gender expression

Queer love, self-acceptance, and more!

Created by and for the community, each comic celebrates the beautiful diversity of queer experiences.

📚 Format: printed zine with color illustrations
🎨 Artists: local LGBTQ+ creators
💜 Every purchase helps fund AlterHéros' neurodiversities program for inclusive education and youth support for neurodivergent people.

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

BD Sassy | Sassy Comicbook - ESPAÑOL item
BD Sassy | Sassy Comicbook - ESPAÑOL item
BD Sassy | Sassy Comicbook - ESPAÑOL
30 $

Los cómics Sassy nacieron de una colaboración entre AlterHéros y talentosos artistas de cómic de la comunidad LGBTQ+.
A través de relatos coloridos y conmovedores, estas historietas abordan con humor, ternura o rebeldía temas como:

La identidad trans

El coming out (salir del clóset)

La expresión de género

El amor queer, la autoafirmación ¡y mucho más!

Estas obras están pensadas por y para la comunidad, y celebran con orgullo la pluralidad de las experiencias queer.

📚 Formato: folleto impreso, ilustraciones a color
🎨 Creadores: artistas LGBTQ+ locales
💜 Cada compra apoya la misión de AlterHéros en cuanto a educación y apoyo a la diversidad sexual y de género.

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

BD Sassy | Sassy Comicbook - Atikamekw item
BD Sassy | Sassy Comicbook - Atikamekw item
BD Sassy | Sassy Comicbook - Atikamekw
30 $

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

العربية – قصص ساسي المصورة: قصص كويرية لاكتشافها! item
العربية – قصص ساسي المصورة: قصص كويرية لاكتشافها! item
العربية – قصص ساسي المصورة: قصص كويرية لاكتشافها!
30 $

Attention|Warning : Traduction générée par IA | AI generated translation : قصص ساسي المصورة هي ثمرة تعاون بين AlterHéros وعدد من فناني القصص المصورة الموهوبين من مجتمع الميم.
من خلال رسومات نابضة بالألوان وقصص مؤثرة، تعالج هذه الأعمال بجرأة ودفء ومرح مواضيع مثل:

الهوية العابرة (الترانس)

الخروج العلني (Coming Out)

التعبير الجندري

الحب الكويري، وتأكيد الذات، وأكثر من ذلك!

هذه الأعمال تم إنشاؤها من المجتمع ولأجله، وتحتفل بتنوع التجارب الكويرية بكل فخر.

📚 التنسيق: كُتيب مطبوع، برسومات ملونة
🎨 الفنانون: فنانات وفنانون محليون من مجتمع الميم
💜 كل عملية شراء تدعم مهمة AlterHéros في التثقيف والدعم الشامل لتنوع الهويات الجنسية والجندرية

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

Bandana Wild Pride x Alterheros : Limited Edition item
Bandana Wild Pride x Alterheros : Limited Edition
10 $

Soutenez la première édition de la Wild Pride avec style. Arborer fièrement ce Bandana Alterhéros x Wild Pride. Édition Limitée ! | Support the first edition of Wild Pride in style. Wear this Alterhéros x Wild Pride bandana with pride. Limited edition!

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

Autocollants - Petit | Stickers - Small item
Autocollants - Petit | Stickers - Small
1 $

Des autocollants de petites tailles avec divers messages | Small stickers with different messages!

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

Autocollants - Moyen | Stickers - Medium item
Autocollants - Moyen | Stickers - Medium
2 $

Des autocollants de tailles moyennes avec divers messages | Medium stickers with different messages!

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

Autocollants - Grand | Stickers - Large item
Autocollants - Grand | Stickers - Large
3 $

Des autocollants de grandes tailles avec divers messages | Larges stickers with different messages!

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

Porte-clé | Keychains item
Porte-clé | Keychains
5 $

Des portes clés fait à la main, avec amour ! ! Handmade keychains made with love.

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

Macaron
1 $

Macaron Pronoms


Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

Livraison Standard | Standard Shipping item
Livraison Standard | Standard Shipping
15 $

Si vous souhaitez vous faire livrer vos achats directement à la maison, choisissez cette option. Les achats seront envoyés via Canada post au coût standard. Livraison au Canada uniquement ! | If you wish to have your purchases delivered directly to your home, choose this option. Purchases will be shipped via Canada Post at standard rates. Delivery within Canada only!

Prix taxes incluses | Sales Tax incluses

Ajouter un don pour Alterhéros

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!