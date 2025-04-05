form_archived

Merch de l'AGÉPEUM 2025-2026

HOODIE MODÈLE 1- BLEU item
HOODIE MODÈLE 1- BLEU
CA$28

CE MODÈLE EST CELUI AVEC LA FLEUR ET LES SCHÈMES RELATIONNELS.


COULEUR : BLEU ROYAL

HOODIE MODÈLE 1 - BRUN item
HOODIE MODÈLE 1 - BRUN
CA$28

CE MODÈLE EST CELUI AVEC LA FLEUR ET LES SCHÈMES RELATIONNELS.


COULEUR : BRUN FONCÉ CHOCOLAT

HOODIE MODÈLE 2 - BLEU item
HOODIE MODÈLE 2 - BLEU
CA$28

CE MODÈLE EST CELUI AVEC LE LOGO DE L'AGÉPEUM.


COULEUR : BLEU ROYAL

HOODIE MODÈLE 2 - BRUN item
HOODIE MODÈLE 2 - BRUN
CA$28

CE MODÈLE EST CELUI AVEC LE LOGO DE L'AGÉPEUM.


COULEUR : BRUN FONCÉ CHOCOLAT

TOTE BAG DE L'AGÉPEUM item
TOTE BAG DE L'AGÉPEUM
CA$11

TOTE BAG STANDARD DE 25L !


TAILLE UNIQUE, mais veuillez sélectionner SMALL, s’il vous plaît, puisque nous ne pouvons pas enlever l’option de choix de taille! Merci :)))


