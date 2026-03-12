Les Fines Garnottes

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Merch des Fines Garnottes 2026

T-shirt crop - SMALL (marque Brava) item
T-shirt crop - SMALL (marque Brava) item
T-shirt crop - SMALL (marque Brava)
95 $

Taille : petit

Inclut un don de 4,15$


Caractéristiques

  • Coupe ample
  • Excellent contrôle de l’humidité
  • Tissu léger et discrètement perforé
  • Protection UV 50+
  • Conçu et produit au Canada

Tissu
85% Polyester
15% Élasthanne

0
T-shirt crop - MÉDIUM (marque Brava) item
T-shirt crop - MÉDIUM (marque Brava) item
T-shirt crop - MÉDIUM (marque Brava)
95 $

Taille : médium

Inclut un don de 4,15$


Caractéristiques

  • Coupe ample
  • Excellent contrôle de l’humidité
  • Tissu léger et discrètement perforé
  • Protection UV 50+
  • Conçu et produit au Canada

Tissu
85% Polyester
15% Élasthanne

0
Chaussettes athlétiques (marque Robin des bas) item
Chaussettes athlétiques (marque Robin des bas) item
Chaussettes athlétiques (marque Robin des bas) item
Chaussettes athlétiques (marque Robin des bas)
25 $

Taille disponible : P (pour H8- | F9-)

Inclut un don de 6,60$

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Frais de livraison
12,50 $

L'option de récupération en personne à Montréal ou Bromont est encouragée, pour des raisons logistiques autant qu'écologiques, mais on peut aussi vous livrer vos achats au besoin.

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