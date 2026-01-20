Merch Hiver 2026

Offert par
Très beau coton-ouaté vert forêt avec logo de l'AEGML brodé en crème. Disponible en plusieurs grandeurs.
*La grosseur du logo est approximative, il devrait normalement être un peu plus gros
Hoodie bleu marin avec logo imprimé en blanc. Commanditaires au dos. Disponible en M et L seulement.
T-shirt bleu marin avec logo imprimé en blanc. Commanditaires au dos. Disponible en M-L-XL seulement.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!