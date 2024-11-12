Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal
Merch Médecine UDEM 2024-2025
T-Shirt Blanc
CA$32
- Unisexe
- 100% coton biologique - 7 oz
- Sérigraphie
Fait au Québec
La collection "Essentiel" est conçue pour la vie de tous les jours, le quotidien des gens écomotivés. Fabrication locale, accessibilité et matières écoresponsables sont les principaux éléments qui la composent.
T-Shirt Marine
CA$32
- Unisexe
- 100% coton biologique - 7 oz
- Sérigraphie
Fait au Québec
La collection "Essentiel" est conçue pour la vie de tous les jours, le quotidien des gens écomotivés. Fabrication locale, accessibilité et matières écoresponsables sont les principaux éléments qui la composent.
Manche Longue Blanc
CA$36
- Unisexe
- 100% coton biologique - 7 oz
- Sérigraphie
- Fait au Québec
La collection "Essentiel" est conçue pour la vie de tous les jours, le quotidien des gens écomotivés. Fabrication locale, accessibilité et matières écoresponsables sont les principaux éléments qui la composent.
Manche Longue Noir
CA$36
- Unisexe
- 100% coton biologique - 7 oz
- Sérigraphie
- Fait au Québec
La collection "Essentiel" est conçue pour la vie de tous les jours, le quotidien des gens écomotivés. Fabrication locale, accessibilité et matières écoresponsables sont les principaux éléments qui la composent.
Tote Bag
CA$30
- 16" x 16"
- 100% coton - 8oz
- Sérigraphie
- Fait au Québec
1/4 Zip Marine
CA$55
- Genre : Unisexe
- Tissu : 50/50 coton/polyester
- Poids : 8.0 oz / 271 g
- Sérigraphie
- Description :
Fabriqué à partir de coton cultivé aux États-Unis et issu de sources durables
1/4 Zip Gris
CA$55
- Genre : Unisexe
- Tissu : 50/50 coton/polyester
- Poids : 8.0 oz / 271 g
- Sérigraphie
- Description :
Fabriqué à partir de coton cultivé aux États-Unis et issu de sources durables
1/4 Zip Vert Forêt
CA$55
- Genre : Unisexe
- Tissu : 50/50 coton/polyester
- Poids : 8.0 oz / 271 g
- Sérigraphie
- Description :
Fabriqué à partir de coton cultivé aux États-Unis et issu de sources durables
Veste Sans Manche Puffer
CA$88.45
Unisexe
- Extérieur: 100% nylon
- Intérieur: 100% polyester
- Doublure: 100% polyester recyclé
- BRODERIE
Fait au Québec
La collection "Essentiel" est conçue pour la vie de tous les jours, le quotidien des gens écomotivés. Fabrication locale, accessibilité et matières écoresponsables sont les principaux éléments qui la composent.
HEAVYWEIGHT - Hoodie Gris
CA$70
- 100% coton
- BRODERIE
- Coupe : Coupe décontractée
Respect des personnes: Nous assumons notre responsabilité de traiter nos employés avec respect et dignité en leur offrant un environnement de travail gratifiant, sûr et sain.
Respect de l'environnement: Fabriquer des vêtements dans le respect de l'environnement en prêtant attention à chaque détail, à chaque goutte d'eau et d'énergie.
HEAVYWEIGHT - Hoodie Noir
CA$70
- 100% coton
- BRODERIE
- Coupe : Coupe décontractée
Respect des personnes: Nous assumons notre responsabilité de traiter nos employés avec respect et dignité en leur offrant un environnement de travail gratifiant, sûr et sain.
Respect de l'environnement: Fabriquer des vêtements dans le respect de l'environnement en prêtant attention à chaque détail, à chaque goutte d'eau et d'énergie.
HEAVYWEIGHT - Crewneck Gris
CA$60
- 100% coton
- BRODERIE
- Coupe : Coupe décontractée
Respect des personnes: Nous assumons notre responsabilité de traiter nos employés avec respect et dignité en leur offrant un environnement de travail gratifiant, sûr et sain.
Respect de l'environnement: Fabriquer des vêtements dans le respect de l'environnement en prêtant attention à chaque détail, à chaque goutte d'eau et d'énergie.
HEAVYWEIGHT - Crewneck Noir
CA$60
- 100% coton
- BRODERIE
- Coupe : Coupe décontractée
Respect des personnes: Nous assumons notre responsabilité de traiter nos employés avec respect et dignité en leur offrant un environnement de travail gratifiant, sûr et sain.
Respect de l'environnement: Fabriquer des vêtements dans le respect de l'environnement en prêtant attention à chaque détail, à chaque goutte d'eau et d'énergie.
Tuque Verte Forêt
CA$25.72
- Acrylique
- 10,5" déroulée
- Tricot gaufré - bicolore
- Fait à Montréal
Tuque Taupe
CA$25.72
- Acrylique
- 10,5" déroulée
- Tricot gaufré - bicolore
- Fait à Montréal
Tuque Sauge
CA$25.72
- Acrylique
- 10,5" déroulée
- Tricot gaufré - bicolore
- Fait à Montréal
Tuque Orange
CA$25.72
- Acrylique
- 10,5" déroulée
- Tricot gaufré - bicolore
- Fait à Montréal
Tuque Noire
CA$25.72
- Acrylique
- 10,5" déroulée
- Tricot gaufré - bicolore
- Fait à Montréal
Tuque Mauve
CA$25.72
- Acrylique
- 10,5" déroulée
- Tricot gaufré - bicolore
- Fait à Montréal
Tuque Magenta
CA$25.72
- Acrylique
- 10,5" déroulée
- Tricot gaufré - bicolore
- Fait à Montréal
Tuque Grise
CA$25.72
- Acrylique
- 10,5" déroulée
- Tricot gaufré - bicolore
- Fait à Montréal
Tuque Bleue
CA$25.72
- Acrylique
- 10,5" déroulée
- Tricot gaufré - bicolore
- Fait à Montréal
Tuque Beige
CA$25.72
- Acrylique
- 10,5" déroulée
- Tricot gaufré - bicolore
- Fait à Montréal
