Merch Médecine UDEM 2024-2025

- 100% coton - BRODERIE - Coupe : Coupe décontractée Respect des personnes: Nous assumons notre responsabilité de traiter nos employés avec respect et dignité en leur offrant un environnement de travail gratifiant, sûr et sain. Respect de l'environnement: Fabriquer des vêtements dans le respect de l'environnement en prêtant attention à chaque détail, à chaque goutte d'eau et d'énergie.

- 100% coton - BRODERIE - Coupe : Coupe décontractée Respect des personnes: Nous assumons notre responsabilité de traiter nos employés avec respect et dignité en leur offrant un environnement de travail gratifiant, sûr et sain. Respect de l'environnement: Fabriquer des vêtements dans le respect de l'environnement en prêtant attention à chaque détail, à chaque goutte d'eau et d'énergie.

seeMoreDetailsMobile