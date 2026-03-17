Comité Strat Prod

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Merch SYNAPSE

Hoodie item
Hoodie item
Hoodie item
Hoodie
50 $

Coton-ouaté avec broderie sur le devant et de la sérigraphie sur le dos


(*Choisissez bien votre taille avec le tableau)

Feuille d'autocollants item
Feuille d'autocollants
10 $

Combinaison d'autocollants à l'effigie de SYNAPSE

(Format 8,5 po x 11 po)

Autocollant holographique item
Autocollant holographique
5 $

Collant holographique à l'effigie de SYNAPSE

(Format 3,5 po x 0,75 po)

Affiche 24x36 item
Affiche 24x36
35 $

Affiche officielle de SYNAPSE (Format 24"x36")

Affiche 18x24 item
Affiche 18x24
25 $

Affiche officielle de SYNAPSE

(Format 18"x24")

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