Offert par

Maison Remy-Beauchesne

À propos de cette boutique

Ajouter un don pour Maison Remy-Beauchesne

$

Ventes fermées

Merci du Fondue Coeur

1 sac de fondue
22 $

1 sac de fondue aux 3 fromages d'Ici incluant les instructions pour la préparer


400 grammes - idéal pour 2 bons appétits !


10$ remis à la Maison Rémy-Beauchesne !


Se congèle parfaitement ! Faites des réserves !


Voir comment la préparer ici : https://www.facebook.com/share/v/17MLBQobT8/

3 sacs de fondue
60 $

3 sacs de fondue aux 3 fromages d'Ici incluant les instructions pour la préparer


400 grammes dans chaque sac - idéal pour 6 bons appétits !


24$ remis à la Maison Rémy-Beauchesne !


Se congèle parfaitement ! Faites des réserves !


Voir comment la préparer ici : https://www.facebook.com/share/v/17MLBQobT8/

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!