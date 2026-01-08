Merci du Fondue Coeur

Offert par
1 sac de fondue aux 3 fromages d'Ici incluant les instructions pour la préparer
400 grammes - idéal pour 2 bons appétits !
10$ remis à la Maison Rémy-Beauchesne !
Se congèle parfaitement ! Faites des réserves !
Voir comment la préparer ici : https://www.facebook.com/share/v/17MLBQobT8/
3 sacs de fondue aux 3 fromages d'Ici incluant les instructions pour la préparer
400 grammes dans chaque sac - idéal pour 6 bons appétits !
24$ remis à la Maison Rémy-Beauchesne !
