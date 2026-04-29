Les Fêtes victoriennes

Organisé par

Les Fêtes victoriennes

À propos de cet événement

Micro-aventure pour les passionnés d'histoire

53-B Rue St Jean Baptiste

Victoriaville, QC G6P 6S4, Canada

1 adulte
50 $

1 restant

Lors de cette micro-aventure, vous aurez la possibilité de revêtir un costume des années 1840-1910 et nous immortaliserons ce moment en photo pour garder une trace de cette aventure inoubliable. Une photo au format électronique vous sera ensuite expédiée.

2 adultes
70 $

1 restant

Lors de cette micro-aventure, vous aurez la possibilité de revêtir un costume des années 1840-1910 et nous immortaliserons ce moment en photo pour garder une trace de cette aventure inoubliable. Une photo au format électronique vous sera ensuite expédiée. Une photo par personne.

2 adultes, 1 enfant
80 $

1 restant

Lors de cette micro-aventure, vous aurez la possibilité de revêtir un costume des années 1840-1910 et nous immortaliserons ce moment en photo pour garder une trace de cette aventure inoubliable. Une photo au format électronique vous sera ensuite expédiée. Une photo par personne.

2 adultes, 2 enfants
90 $

1 restant

Lors de cette micro-aventure, vous aurez la possibilité de revêtir un costume des années 1840-1910 et nous immortaliserons ce moment en photo pour garder une trace de cette aventure inoubliable. Une photo au format électronique vous sera ensuite expédiée. Une photo par personne.

2 adultes, 3 enfants et plus
100 $

1 restant

Lors de cette micro-aventure, vous aurez la possibilité de revêtir un costume des années 1840-1910 et nous immortaliserons ce moment en photo pour garder une trace de cette aventure inoubliable. Une photo au format électronique vous sera ensuite expédiée. Une photo par personne.

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