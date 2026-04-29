Micro-aventure pour les passionnés d'histoire

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À propos de cet événement
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Lors de cette micro-aventure, vous aurez la possibilité de revêtir un costume des années 1840-1910 et nous immortaliserons ce moment en photo pour garder une trace de cette aventure inoubliable. Une photo au format électronique vous sera ensuite expédiée.
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Lors de cette micro-aventure, vous aurez la possibilité de revêtir un costume des années 1840-1910 et nous immortaliserons ce moment en photo pour garder une trace de cette aventure inoubliable. Une photo au format électronique vous sera ensuite expédiée. Une photo par personne.
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