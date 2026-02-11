Midi-conférence : Utilisation des logiciels de gestion de stages

Vous n'êtes pas encore membre? Rejoignez le Réseau AIT, le seul réseau dédié à l'apprentissage intégré au travail (AIT) en enseignement supérieur au Québec : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/adhesion-au-reseau-ait-2025--2026-3?zlinkid=e154d02f-16ae-405…





Si vous sélectionnez le tarif non-membre au coût de 25 $, une vérification est automatiquement faite pour valider votre statut et un suivi sera fait. Pour participer, les frais devront avoir été acquittés au plus tard 24h avant l'événement.