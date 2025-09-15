Midi Sciences humaines : parcours et professions

Cégep de Rosemont

Aile A, 3e étage, Locaux de Sciences humaines

Table ronde #1 - Relations d'aide
Vous ne pouvez vous inscrire qu'à une seule table ronde. Mais à partir de 13h30, vous aurez l’occasion d’aller à la rencontre de n’importe quel professionnel ou étudiant universitaire, sans restriction.

Table ronde #2 - Administration
Table ronde #3 - Enseignement et éducation
Table ronde #4 - Droit, communication et sciences politiques
Table ronde #5- Sport et santé
Table ronde #6 -Géographie, histoire, société, environnement
