Mieux gérer sa boîte courriel et son calendrier dans Outlook
MEMBRE
80 $
*VEUILLEZ PRÊTER ATTENTION AU DON OPTIONNEL QUI S'AJOUTE À VOTRE COMMANDE AVANT DE PROCÉDER AU PAIEMENT. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RETIRER CE DON, D'EN MODIFIER LE MONTANT OU DE LE CONSERVER SI VOUS LE SOUHAITEZ*
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NON-MEMBRE
120 $
Prix 120,00$ + TPS(5.00%) 6,00$ + TVQ (9.975%) 11,97$ = 137,97$ *VEUILLEZ PRÊTER ATTENTION AU DON OPTIONNEL QUI S'AJOUTE À VOTRE COMMANDE AVANT DE PROCÉDER AU PAIEMENT. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RETIRER CE DON, D'EN MODIFIER LE MONTANT OU DE LE CONSERVER SI VOUS LE SOUHAITEZ*
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