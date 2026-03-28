La Maison de la Femme Immigrante Latino-américaine

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MILA

Bouteille item
Bouteille
11,50 $

Bouteille isotherme du Sommet de la MILA

Découvrez la bouteille isotherme officielle du Sommet de la MILA, l'accessoire indispensable! Cette bouteille isotherme d'environ 500ml garde vos boissons froides ou chaudes.

💰 Prix : 11,50 $ (taxes incluses)

📦 Deux options pour l'obtenir :

  • Cueillette gratuite — Venez la chercher sans frais directement chez nous !
  • Livraison par la poste — Frais variables selon votre adresse. En moyenne, comptez environ 15 à 18 $ pour l'envoi d'un colis de cette taille au Québec via Postes Canada (Colis standard).

Pour connaître les frais exacts selon votre code postal, utilisez l'outil de calcul sur postescanada.ca

Botella isotérmica del Sommet de la MILA

¡Descubre la botella isotérmica oficial del Sommet de la MILA, el accesorio imprescindible! Esta botella isotérmica de aproximadamente 500 ml mantiene tus bebidas frías o calientes.

💰 Precio : 11,50 $ (impuestos incluidos)

📦 Dos opciones para obtenerla :

  • Recogida gratuita — ¡Pasa a buscarla sin costo directamente con nosotros!
  • Envío por correo — Los costos varían según tu dirección. En promedio, entre 15 y 18 $ para el envío de un paquete de este tamaño en Quebec vía Postes Canada (servicio estándar).

Para conocer los costos exactos según tu código postal, utiliza la herramienta de cálculo en postescanada.ca

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Cahier 2023 item
Cahier 2023 item
Cahier 2023
17,25 $

Carnet de notes ligné du Sommet de la MILA 2023

Découvrez le carnet de notes ligné officiel du Sommet de la MILA 2023, l'accessoire indispensable! Idéal pour écrire vos aventures, idées et souvenirs.

💰 Prix : 17,25 $ (taxes incluses)

📦 Deux options pour l'obtenir :

  • Cueillette gratuite — Venez la chercher sans frais directement chez nous !
  • Livraison par la poste — Frais variables selon votre adresse. En moyenne, comptez environ 10 à 15 $ pour l'envoi d'un colis de cette taille au Québec via Postes Canada (Colis standard).

Pour connaître les frais exacts selon votre code postal, utilisez l'outil de calcul sur postescanada.ca

Cuaderno de notas rayado del Sommet de la MILA 2023

¡Descubre el cuaderno de notas rayado oficial del Sommet de la MILA 2023, el accesorio imprescindible! Ideal para anotar tus aventuras, ideas y recuerdos.

💰 Precio : 17,25 $ (impuestos incluidos)

📦 Dos opciones para obtenerlo :

  • Recogida gratuita — ¡Pasa a buscarla sin costo directamente con nosotros!
  • Envío por correo — Los costos varían según tu dirección. En promedio, entre 10 y 15 $ para el envío de un paquete de este tamaño en Quebec vía Postes Canada (servicio estándar).

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Journal 2024 item
Journal 2024 item
Journal 2024
22 $

Journal du Sommet de la MILA 2024

Découvrez le journal officiel du Sommet de la MILA 2024, bien plus qu'un simple carnet ! Ce journal vous accompagne au quotidien avec des pages de gratitude, des listes de tâches, des moments d'inspiration et de belles illustrations à colorier. Il inclut également des rabais exclusifs auprès de nos partenaires.

💰 Prix : 22,00 $ (taxes incluses)

📦 Deux options pour l'obtenir :

  • Cueillette gratuite — Venez le chercher sans frais directement chez nous !
  • Livraison par la poste — Frais variables selon votre adresse. En moyenne, comptez environ 10 à 15 $ pour l'envoi d'un colis de cette taille au Québec via Postes Canada (Colis standard).

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Diario del Sommet de la MILA 2024

¡Descubre el diario oficial del Sommet de la MILA 2024, mucho más que un simple cuaderno! Este diario te acompaña en tu día a día con páginas de gratitud, listas de tareas, momentos de inspiración y hermosas ilustraciones para colorear. Incluye además descuentos exclusivos con nuestros socios.

💰 Precio : 22,00 $ (impuestos incluidos)

📦 Dos opciones para obtenerlo :

  • Recogida gratuita — ¡Pasa a buscarlo sin costo directamente con nosotros!
  • Envío por correo — Los costos varían según tu dirección. En promedio, entre 10 y 15 $ para el envío de un paquete de este tamaño en Quebec vía Postes Canada (servicio estándar).

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Journal 2025 item
Journal 2025 item
Journal 2025
22 $

Journal du Sommet de la MILA 2025

Découvrez le journal officiel du Sommet de la MILA 2025 ! Ce journal vous accompagne au quotidien avec des pages de reconnexion, des listes d'actes conscients, des moments d'inspiration et de belles illustrations à colorier. Il inclut également des rabais exclusifs auprès de nos partenaires.

💰 Prix : 22,00 $ (taxes incluses)

📦 Deux options pour l'obtenir :

  • Cueillette gratuite — Venez le chercher sans frais directement chez nous !
  • Livraison par la poste — Frais variables selon votre adresse. En moyenne, comptez environ 10 à 15 $ pour l'envoi d'un colis de cette taille au Québec via Postes Canada (Colis standard).

Pour connaître les frais exacts selon votre code postal, utilisez l'outil de calcul sur postescanada.ca.

Diario del Sommet de la MILA 2025

¡Descubre el diario oficial del Sommet de la MILA 2025! Este diario te acompaña en tu día a día con páginas de « Diario de reconexión », listas de « Acciones conscientes », momentos de inspiración y hermosas ilustraciones para colorear. Incluye además descuentos exclusivos con nuestros socios.

💰 Precio : 22,00 $ (impuestos incluidos)

📦 Dos opciones para obtenerlo :

  • Recogida gratuita — ¡Pasa a buscarlo sin costo directamente con nosotros!
  • Envío por correo — Los costos varían según tu dirección. En promedio, entre 10 y 15 $ para el envío de un paquete de este tamaño en Quebec vía Postes Canada (servicio estándar).

Para conocer los costos exactos según tu código postal, utiliza la herramienta de cálculo en postescanada.ca.

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Miroir de l'estime de soi item
Miroir de l'estime de soi
17,25 $

Miroir de poche « L'estime de soi »

Découvrez le miroir de poche officiel du Sommet de la MILA, l'accessoire indispensable! Compact et élégant, il vous accompagne partout au quotidien.

💰 Prix : 17,25 $ (taxes incluses)

📦 Deux options pour l'obtenir :

  • Cueillette gratuite — Venez la chercher sans frais directement chez nous !
  • Livraison par la poste — Frais variables selon votre adresse. En moyenne, comptez environ 5 à 8 $ pour l'envoi d'un colis de cette taille au Québec via Postes Canada (Colis standard).

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Espejo de bolsillo « La autoestima »

¡Descubre el espejo de bolsillo oficial del Sommet de la MILA, el accesorio imprescindible! Compacto y elegante, te acompaña a todas partes en tu día a día.

💰 Precio : 17,25 $ (impuestos incluidos)

📦 Dos opciones para obtenerlo :

  • Recogida gratuita — ¡Pasa a buscarla sin costo directamente con nosotros!
  • Envío por correo — Los costos varían según tu dirección. En promedio, entre 5 y 8 $ para el envío de un paquete de este tamaño en Quebec vía Postes Canada (servicio estándar).

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