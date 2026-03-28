Bouteille isotherme du Sommet de la MILA

Découvrez la bouteille isotherme officielle du Sommet de la MILA, l'accessoire indispensable! Cette bouteille isotherme d'environ 500ml garde vos boissons froides ou chaudes.

💰 Prix : 11,50 $ (taxes incluses)

📦 Deux options pour l'obtenir :

Cueillette gratuite — Venez la chercher sans frais directement chez nous !

Livraison par la poste — Frais variables selon votre adresse. En moyenne, comptez environ 15 à 18 $ pour l'envoi d'un colis de cette taille au Québec via Postes Canada (Colis standard).

Pour connaître les frais exacts selon votre code postal, utilisez l'outil de calcul sur postescanada.ca

Botella isotérmica del Sommet de la MILA

¡Descubre la botella isotérmica oficial del Sommet de la MILA, el accesorio imprescindible! Esta botella isotérmica de aproximadamente 500 ml mantiene tus bebidas frías o calientes.

💰 Precio : 11,50 $ (impuestos incluidos)

📦 Dos opciones para obtenerla :

Recogida gratuita — ¡Pasa a buscarla sin costo directamente con nosotros!

Envío por correo — Los costos varían según tu dirección. En promedio, entre 15 y 18 $ para el envío de un paquete de este tamaño en Quebec vía Postes Canada (servicio estándar).

Para conocer los costos exactos según tu código postal, utiliza la herramienta de cálculo en postescanada.ca