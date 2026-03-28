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Bouteille isotherme du Sommet de la MILA
Découvrez la bouteille isotherme officielle du Sommet de la MILA, l'accessoire indispensable! Cette bouteille isotherme d'environ 500ml garde vos boissons froides ou chaudes.
💰 Prix : 11,50 $ (taxes incluses)
📦 Deux options pour l'obtenir :
Pour connaître les frais exacts selon votre code postal, utilisez l'outil de calcul sur postescanada.ca
Botella isotérmica del Sommet de la MILA
¡Descubre la botella isotérmica oficial del Sommet de la MILA, el accesorio imprescindible! Esta botella isotérmica de aproximadamente 500 ml mantiene tus bebidas frías o calientes.
💰 Precio : 11,50 $ (impuestos incluidos)
📦 Dos opciones para obtenerla :
Para conocer los costos exactos según tu código postal, utiliza la herramienta de cálculo en postescanada.ca
Carnet de notes ligné du Sommet de la MILA 2023
Découvrez le carnet de notes ligné officiel du Sommet de la MILA 2023, l'accessoire indispensable! Idéal pour écrire vos aventures, idées et souvenirs.
💰 Prix : 17,25 $ (taxes incluses)
📦 Deux options pour l'obtenir :
Pour connaître les frais exacts selon votre code postal, utilisez l'outil de calcul sur postescanada.ca
Cuaderno de notas rayado del Sommet de la MILA 2023
¡Descubre el cuaderno de notas rayado oficial del Sommet de la MILA 2023, el accesorio imprescindible! Ideal para anotar tus aventuras, ideas y recuerdos.
💰 Precio : 17,25 $ (impuestos incluidos)
📦 Dos opciones para obtenerlo :
Para conocer los costos exactos según tu código postal, utiliza la herramienta de cálculo en postescanada.ca
Journal du Sommet de la MILA 2024
Découvrez le journal officiel du Sommet de la MILA 2024, bien plus qu'un simple carnet ! Ce journal vous accompagne au quotidien avec des pages de gratitude, des listes de tâches, des moments d'inspiration et de belles illustrations à colorier. Il inclut également des rabais exclusifs auprès de nos partenaires.
💰 Prix : 22,00 $ (taxes incluses)
📦 Deux options pour l'obtenir :
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Diario del Sommet de la MILA 2024
¡Descubre el diario oficial del Sommet de la MILA 2024, mucho más que un simple cuaderno! Este diario te acompaña en tu día a día con páginas de gratitud, listas de tareas, momentos de inspiración y hermosas ilustraciones para colorear. Incluye además descuentos exclusivos con nuestros socios.
💰 Precio : 22,00 $ (impuestos incluidos)
📦 Dos opciones para obtenerlo :
Para conocer los costos exactos según tu código postal, utiliza la herramienta de cálculo en postescanada.ca.
Journal du Sommet de la MILA 2025
Découvrez le journal officiel du Sommet de la MILA 2025 ! Ce journal vous accompagne au quotidien avec des pages de reconnexion, des listes d'actes conscients, des moments d'inspiration et de belles illustrations à colorier. Il inclut également des rabais exclusifs auprès de nos partenaires.
💰 Prix : 22,00 $ (taxes incluses)
📦 Deux options pour l'obtenir :
Pour connaître les frais exacts selon votre code postal, utilisez l'outil de calcul sur postescanada.ca.
Diario del Sommet de la MILA 2025
¡Descubre el diario oficial del Sommet de la MILA 2025! Este diario te acompaña en tu día a día con páginas de « Diario de reconexión », listas de « Acciones conscientes », momentos de inspiración y hermosas ilustraciones para colorear. Incluye además descuentos exclusivos con nuestros socios.
💰 Precio : 22,00 $ (impuestos incluidos)
📦 Dos opciones para obtenerlo :
Para conocer los costos exactos según tu código postal, utiliza la herramienta de cálculo en postescanada.ca.
Miroir de poche « L'estime de soi »
Découvrez le miroir de poche officiel du Sommet de la MILA, l'accessoire indispensable! Compact et élégant, il vous accompagne partout au quotidien.
💰 Prix : 17,25 $ (taxes incluses)
📦 Deux options pour l'obtenir :
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Espejo de bolsillo « La autoestima »
¡Descubre el espejo de bolsillo oficial del Sommet de la MILA, el accesorio imprescindible! Compacto y elegante, te acompaña a todas partes en tu día a día.
💰 Precio : 17,25 $ (impuestos incluidos)
📦 Dos opciones para obtenerlo :
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