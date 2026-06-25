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Two dogs, one brown and one golden, lie behind a "Woof Pack" box and dog treats, with a pink bunny toy and a potted plant in the background.
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Ventes fermées

Mini encan Woof Pack / Purr Pack

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Boîte Purr Pack 🐱 item
Boîte Purr Pack 🐱 item
Boîte Purr Pack 🐱
15 $

Enchère de départ

Ensemble de jouets et d'herbe à chat pour divertir Minou tout l'été !


Ramassage gratuit à Montréal ou envoi par colis pour 10 $ additionnels.

Boîte Woof Pack 1 item
Boîte Woof Pack 1 item
Boîte Woof Pack 1
15 $

Enchère de départ

Lot de 3 jouets et d'un sachet de friandises pour chiens


Ramassage gratuit à Montréal ou envoi par colis pour 10 $ additionnels.

Boîte Woof Pack 2 item
Boîte Woof Pack 2 item
Boîte Woof Pack 2
15 $

Enchère de départ

Lot de 2 jouets, 1 oreille de porc, et 1 sachet de friandises pour chiens


Ramassage gratuit à Montréal ou envoi par colis pour 10 $ additionnels.

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