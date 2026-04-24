Mini Meisters - Spring 2026

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Vous serez recompensez avec un billet de tombola gratuit. Vous êtes aussi éligible ou prix reduit. Par contre assurez vous d'être disponible (AKA ne pas faire toutes les catégories.)
Les membres de la guilde d'escrimes historique, du club Kahnawake Combat Academy ainsi que tous les bénévoles ont le droit à une entrée à prix réduit.
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