Guilde d'Escrime Historique

Organisé par

Guilde d'Escrime Historique

À propos de cet événement

Mini Meisters - Spring 2026

Rd River

Kahnawake, QC J0L 1B0, Canada

Bénévole
Gratuit

On vous apprécie beaucoup!

Vous serez recompensez avec un billet de tombola gratuit. Vous êtes aussi éligible ou prix reduit. Par contre assurez vous d'être disponible (AKA ne pas faire toutes les catégories.)

Une catégorie
45 $
Deux catégories
55 $
Trois catégories
60 $
Une catégorie - Membre GEH, Kahnawake Combat ou Bénévole
25 $

Les membres de la guilde d'escrimes historique, du club Kahnawake Combat Academy ainsi que tous les bénévoles ont le droit à une entrée à prix réduit.

Deux catégorie - Membre GEH, Kahnawake Combat ou Bénévole
35 $

Les membres de la guilde d'escrimes historique, du club Kahnawake Combat Academy ainsi que tous les bénévoles ont le droits à une entrée à prix réduit.

Trois catégories - Membre GEH, Kahnawake Combat ou Bénévole
40 $

Les membres de la guilde d'escrimes historique, du club Kahnawake Combat Academy ainsi que tous les bénévoles ont le droit à une entrée à prix réduit.

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