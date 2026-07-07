Mini Meisters - Summer 2026

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À propos de cet événement
On vous apprécie beaucoup!
Vous serez récompensé avec un billet de tombola gratuit ainsi qu'un billet par catégorie ou vous aidez.
Vous êtes aussi éligible pour prix réduit (CODE : BENEVOLESUMMER26).
Par contre assurez vous d'être disponible (AKA ne pas faire toutes les catégories.)
Prix spécial pour les membre de la Guilde d'Escrime Historique.
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