Guilde d'Escrime Historique

Organisé par

Guilde d'Escrime Historique

À propos de cet événement

Mini Meisters - Summer 2026

3555 Rue Saint-Urbain

Montréal, QC H2X 2N6, Canada

Bénévole
Gratuit

On vous apprécie beaucoup!

Vous serez récompensé avec un billet de tombola gratuit ainsi qu'un billet par catégorie ou vous aidez.

Vous êtes aussi éligible pour prix réduit (CODE : BENEVOLESUMMER26).

Par contre assurez vous d'être disponible (AKA ne pas faire toutes les catégories.)

Une catégorie
40 $
Deux catégories
65 $
Trois catégories
85 $
Une catégorie - Membre GEH
30 $

Prix spécial pour les membre de la Guilde d'Escrime Historique.

Deux catégories - Membre GEH
55 $

Prix spécial pour les membre de la Guilde d'Escrime Historique.

Trois catégories - Membre GEH
75 $

Prix spécial pour les membre de la Guilde d'Escrime Historique.

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