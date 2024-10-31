Mini séances des fêtes du Marais - Samedi 14 décembre

Réservation - Forfait 1 photo - Mini séances des fêtes
CA$40
rate.xLeft
Le montant indiqué correspond au forfait incluant 1 photo.
Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. En cas de mauvais temps, les séances photo se feront sur notre toit terrasse.
Le montant indiqué correspond au forfait incluant 1 photo.
Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. En cas de mauvais temps, les séances photo se feront sur notre toit terrasse.
Réservation - Forfait 3 photos - Mini séances des fêtes
CA$75
rate.xLeft
Le montant indiqué correspond au forfait incluant 3 photos.
Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. En cas de mauvais temps, les séances photo se feront sur notre toit terrasse.
Le montant indiqué correspond au forfait incluant 3 photos.
Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. En cas de mauvais temps, les séances photo se feront sur notre toit terrasse.