Mini séances des fêtes du Marais - Samedi 14 décembre

69 Ch. Roy

Magog, QC J1X 0N4, Canada

Réservation - Forfait 1 photo - Mini séances des fêtes
CA$40

rate.xLeft

Le montant indiqué correspond au forfait incluant 1 photo. Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. En cas de mauvais temps, les séances photo se feront sur notre toit terrasse.
Réservation - Forfait 3 photos - Mini séances des fêtes
CA$75

rate.xLeft

Le montant indiqué correspond au forfait incluant 3 photos. Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. En cas de mauvais temps, les séances photo se feront sur notre toit terrasse.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing