Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Maisonneuve mini volley. Août-décembre 2025

2701 Rue Nicolet

Montréal, QC H1X 2A2, Canada

Dimanche - Session 1 - 7 septembre au 12 octobre 2025
133,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche 16h - 17h45 au Collège de Maisonneuve du 7 septembre au 12 octobre (6 séances)

Mardi - Session 1 - 26 août au 30 septembre 2025
119,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du mardi 18h30 - 20h15 au Collège de Maisonneuve du 26 août au 30 septembre (6 séances)

Dimanche - Session 2 - 26 octobre au 7 décembre 2025
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche 16h - 17h45 au Collège de Maisonneuve du 26 octobre au 7 décembre *pas de séance le 23 novembre* (6 séances)

Mardi - Session 2 - 7 octobre au 11 novembre 2025
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du mardi 18h30 - 20h15 au Collège de Maisonneuve du 7 octobre au 11 novembre (6 séances)

Mardi - Session 3 - 18 novembre au 16 décembre 2025
119,95 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du mardi 18h30 - 20h15 au Collège de Maisonneuve du 25 Février au 8 Avril (5 séances)

Ajouter un don pour Club de Volleyball Everton

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!