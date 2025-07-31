Maisonneuve mini volley. Août-décembre 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche 16h - 17h45 au Collège de Maisonneuve du 7 septembre au 12 octobre (6 séances)
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du mardi 18h30 - 20h15 au Collège de Maisonneuve du 26 août au 30 septembre (6 séances)
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche 16h - 17h45 au Collège de Maisonneuve du 26 octobre au 7 décembre *pas de séance le 23 novembre* (6 séances)
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du mardi 18h30 - 20h15 au Collège de Maisonneuve du 7 octobre au 11 novembre (6 séances)
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du mardi 18h30 - 20h15 au Collège de Maisonneuve du 25 Février au 8 Avril (5 séances)
