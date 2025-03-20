Miriam Foundation

Organisé par

Miriam Foundation

À propos de cet événement

Miriam Foundation's Gold Centre Open House 2025

5703 Rue Ferrier

Mont-Royal, QC H4P 1N3, Canada

De 11 h à 12 h - Visite en français item
De 11 h à 12 h - Visite en français
Gratuit
Joignez-vous à nous dans le cadre du mois de l’autisme lors de notre Journée portes ouvertes au Centre Gold, le 1er mai prochain. Cette journée vous offre une immersion complète dans nos locaux, récemment inaugurés en 2020, où vous pourrez découvrir nos services et programmes innovants. C'est une occasion unique de saisir l'impact positif sur la vie des personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement tels que le TSA et l'ID.
12 h 30 à 13 h 30 - Visite en anglais item
12 h 30 à 13 h 30 - Visite en anglais
Gratuit
Joignez-vous à nous dans le cadre du mois de l’autisme lors de notre Journée portes ouvertes au Centre Gold, le 1er mai prochain. Cette journée vous offre une immersion complète dans nos locaux, récemment inaugurés en 2020, où vous pourrez découvrir nos services et programmes innovants. C'est une occasion unique de saisir l'impact positif sur la vie des personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement tels que le TSA et l'ID.
16 h à 17 h - Visite en français item
16 h à 17 h - Visite en français
Gratuit
Joignez-vous à nous dans le cadre du mois de l’autisme lors de notre Journée portes ouvertes au Centre Gold, le 1er mai prochain. Cette journée vous offre une immersion complète dans nos locaux, récemment inaugurés en 2020, où vous pourrez découvrir nos services et programmes innovants. C'est une occasion unique de saisir l'impact positif sur la vie des personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement tels que le TSA et l'ID.
17 h 30 à 18 h 30 - Visite en anglais item
17 h 30 à 18 h 30 - Visite en anglais
Gratuit
Joignez-vous à nous dans le cadre du mois de l’autisme lors de notre Journée portes ouvertes au Centre Gold, le 1er mai prochain. Cette journée vous offre une immersion complète dans nos locaux, récemment inaugurés en 2020, où vous pourrez découvrir nos services et programmes innovants. C'est une occasion unique de saisir l'impact positif sur la vie des personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement tels que le TSA et l'ID.
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