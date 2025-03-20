Miriam Foundation's Gold Centre Open House 2025

Joignez-vous à nous dans le cadre du mois de l’autisme lors de notre Journée portes ouvertes au Centre Gold, le 1er mai prochain. Cette journée vous offre une immersion complète dans nos locaux, récemment inaugurés en 2020, où vous pourrez découvrir nos services et programmes innovants. C'est une occasion unique de saisir l'impact positif sur la vie des personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement tels que le TSA et l'ID.

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