Organisé par

Roseline Musique

À propos de cet événement

MISA CRIOLLA

Église Saint-Pierre-Apôtre

1201 Rue de la Visitation, Montréal, QC H2L 2L8, Canada

Tarif régulier
50 $

Je souhaite soutenir cette production et je suis en mesure de payer le prix réel d'un billet.

Tarif réduit
35 $

J'ai un budget limité pour les activités culturelles, mais je ne veux rien manquer.

Tarif accessible
25 $

Je peux rarement m'offrir des sorties culturelles.

Tarif solidaire
75 $

En surplus du tarif régulier, je souhaite offrir ma contribution à la production de la tournée prochaine de ce concert.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!