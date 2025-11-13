POSA Source des Monts

POSA Source des Monts

Mise sur la cause au profit de la Maison Stéphane Fallu

85 Rue d'Oxford

Otterburn Park, QC J3H 0E7, Canada

Admission générale par billet
85 $
Disponible jusqu'au 15 avr.

Profitez du programme complet et des activités principales. Billet au coût de 85$ chacun incluant : l’entrée, un don de 35 $ et vos jetons de départ.

Table complète
850 $
Disponible jusqu'au 15 avr.

Réservez votre table complète pour avoir le privilège de débuter le tournoi ensemble. Inclus : 9 billets, un reçu de don de 400$ et jetons de départ

COMMANDITE double paires
250 $

Commandite incluant votre logo en 1 affichage sur écran lors de l'événement. 30 sec par séquence d'affichage. Mention lors de l'événement.

COMMANDITE couleur
600 $

Commandite incluant votre logo en 2 affichages sur écran lors de l'événement. 40 sec par séquence d'affichage. Mention lors de l'événement.

COMMANDITE carré
1 000 $

Commandite incluant votre logo en 4 affichages sur écran lors de l'événement. 40 sec par séquence d'affichage. Mention lors de l'événement.

COMMANDITE Quinte Flush Royal
1 500 $

Commandite incluant votre logo en 4 affichages sur écran lors de l'événement. 40 sec par séquence d'affichage. Mention lors de l'événement. Bannière à l'entrée et Affichage de votre entreprise sur une table.

REPAS: Fish & Chips
15 $

ou 25$ sur place

REPAS: Poutine au canard
15 $

ou 25$ sur place

REPAS: Tartare Végé
15 $

ou 25$ sur place.

Sans gluten

REPAS: Burger de bœuf
15 $

ou 25$ sur place.

Servi avec frites

REPAS: burger de morue
15 $

ou 25$ sur place.

Servi avec frites

