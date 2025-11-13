Mise sur la cause au profit de la Maison Stéphane Fallu

Organisé par
À propos de cet événement
Profitez du programme complet et des activités principales. Billet au coût de 85$ chacun incluant : l’entrée, un don de 35 $ et vos jetons de départ.
Réservez votre table complète pour avoir le privilège de débuter le tournoi ensemble. Inclus : 9 billets, un reçu de don de 400$ et jetons de départ
Commandite incluant votre logo en 1 affichage sur écran lors de l'événement. 30 sec par séquence d'affichage. Mention lors de l'événement.
Commandite incluant votre logo en 2 affichages sur écran lors de l'événement. 40 sec par séquence d'affichage. Mention lors de l'événement.
Commandite incluant votre logo en 4 affichages sur écran lors de l'événement. 40 sec par séquence d'affichage. Mention lors de l'événement.
Commandite incluant votre logo en 4 affichages sur écran lors de l'événement. 40 sec par séquence d'affichage. Mention lors de l'événement. Bannière à l'entrée et Affichage de votre entreprise sur une table.
ou 25$ sur place
ou 25$ sur place
ou 25$ sur place.
Sans gluten
ou 25$ sur place.
Servi avec frites
ou 25$ sur place.
Servi avec frites
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!