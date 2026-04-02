Misez sur l'inclusion - Encan Bénéfice

Votre billet d’admission générale vous donne accès à la soirée Misez sur l’inclusion, incluant l’animation de Marika Sokoluk, les performances humoristiques de Joëlle Prud’homme et Maxime‑Ève Gagnon, ainsi que la création en direct d’une œuvre par un artiste peintre invité.





Profitez d’une ambiance conviviale et soignée dès l’ouverture des portes à 18 h, et participez à l’encan jusqu’à sa clôture à 22 h. Une belle occasion de célébrer l’inclusion tout en soutenant la mission du GRIS‑Québec.