Misez sur l'inclusion - Encan Bénéfice

Organisé par
À propos de cet événement
Votre billet d’admission générale vous donne accès à la soirée Misez sur l’inclusion, incluant l’animation de Marika Sokoluk, les performances humoristiques de Joëlle Prud’homme et Maxime‑Ève Gagnon, ainsi que la création en direct d’une œuvre par un artiste peintre invité.
Profitez d’une ambiance conviviale et soignée dès l’ouverture des portes à 18 h, et participez à l’encan jusqu’à sa clôture à 22 h. Une belle occasion de célébrer l’inclusion tout en soutenant la mission du GRIS‑Québec.
Ce billet est réservé à nos partenaires, allié·es et commanditaires qui soutiennent le GRIS‑Québec avec constance et générosité. Il donne accès à la soirée Misez sur l’inclusion, incluant l’animation de Marika Sokoluk, les performances humoristiques de Joëlle Prud’homme et Maxime‑Ève Gagnon, ainsi que la création en direct d’une œuvre par un artiste peintre invité.
Votre présence contribue à faire de cet événement un moment fort de solidarité et de célébration. Merci de miser avec nous sur l’inclusion.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!