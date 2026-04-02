GRIS-Québec

Organisé par

GRIS-Québec

À propos de cet événement

Misez sur l'inclusion - Encan Bénéfice

100 Quai Saint-André

Québec, QC G1K 3Y2, Canada

Admission générale
100 $

Votre billet d’admission générale vous donne accès à la soirée Misez sur l’inclusion, incluant l’animation de Marika Sokoluk, les performances humoristiques de Joëlle Prud’homme et Maxime‑Ève Gagnon, ainsi que la création en direct d’une œuvre par un artiste peintre invité.


Profitez d’une ambiance conviviale et soignée dès l’ouverture des portes à 18 h, et participez à l’encan jusqu’à sa clôture à 22 h. Une belle occasion de célébrer l’inclusion tout en soutenant la mission du GRIS‑Québec.

Admission Partenaire
100 $

Ce billet est réservé à nos partenaires, allié·es et commanditaires qui soutiennent le GRIS‑Québec avec constance et générosité. Il donne accès à la soirée Misez sur l’inclusion, incluant l’animation de Marika Sokoluk, les performances humoristiques de Joëlle Prud’homme et Maxime‑Ève Gagnon, ainsi que la création en direct d’une œuvre par un artiste peintre invité.


Votre présence contribue à faire de cet événement un moment fort de solidarité et de célébration. Merci de miser avec nous sur l’inclusion.

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