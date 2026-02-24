Mission commerciale Web Summit Vancouver 2026 // Trade Mission Web Summit Vancouver 2026

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À propos de cet événement
Entreprises en phase de démarrage avant investissement, ou ayant levé moins de 1 million de dollars américains (US$) en financement.
Kiosque de 1m + 3 billets par startup
Startups lancées avec succès ayant généralement levé entre 1 et 5 millions de dollars américains (US$) en financement.
Kiosque de 1.5m + 4 billets par startup
Entreprises connaissant une croissance importante et en expansion à l’international. Souvent, elles ont levé plus de 5 millions de dollars américains (US$).
Kiosque de 1.5m + 5 billets par startup
Sur invitation seulement - partenaire de la délégation du Québec au Web Summit.
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