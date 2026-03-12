Mixo et Vino 2026

Inclut un cocktail et l'accès aux ateliers*, sans coupons. Économisez 5$ sur le prix à l'entrée. Il sera aussi possible d’acheter vos billets à la porte au coût de 40$ sans coupons et 55$ avec 20 coupons. *À noter que le nombre de places pour chaque atelier est limité

Inclut un cocktail et l'accès aux ateliers*, sans coupons. Économisez 5$ sur le prix à l'entrée. Il sera aussi possible d’acheter vos billets à la porte au coût de 40$ sans coupons et 55$ avec 20 coupons. *À noter que le nombre de places pour chaque atelier est limité

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