Mixo et Vino 2026

Inclut un cocktail et l'accès aux ateliers*, sans coupons.
Économisez 5$ sur le prix à l'entrée.
Il sera aussi possible d’acheter vos billets à la porte au coût de 40$ sans coupons et 55$ avec 20 coupons. *À noter que le nombre de places pour chaque atelier est limité
Inclut un cocktail et l'accès aux ateliers*, sans coupons.
Économisez 5$ sur le prix à l'entrée.
Il sera aussi possible d’acheter vos billets à la porte au coût de 40$ sans coupons et 55$ avec 20 coupons. *À noter que le nombre de places pour chaque atelier est limité
PRÉVENTE: Admission et 20 coupons
50 $
Inclut un cocktail, l'accès aux ateliers* et 20 coupons.
Économisez 5$ sur le prix à l'entrée.
Il sera aussi possible d’acheter vos billets à la porte au coût de 40$ sans coupons et 55$ avec 20 coupons. *À noter que le nombre de places pour chaque atelier est limité
Inclut un cocktail, l'accès aux ateliers* et 20 coupons.
Économisez 5$ sur le prix à l'entrée.
Il sera aussi possible d’acheter vos billets à la porte au coût de 40$ sans coupons et 55$ avec 20 coupons. *À noter que le nombre de places pour chaque atelier est limité
PRÉVENTE: 10 Coupons
10 $
Obtenez plus rapidement vos coupons lors de l'événement en les achetant dès maintenant. Vous pouvez en ajouter plusieurs fois au panier pour plus de coupons.
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