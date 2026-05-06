Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation - Golf Open for the Elders

Organisé par

Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation - Golf Open for the Elders

À propos de cet événement

Omnium de golf MMBC 2026

132 Route Est #361

Bonaventure, QC G0C 1E0, Canada

Inscrivez votre équipe / Commanditez un trou ou faites un don
700 $

Inscrivez votre équipe (accès, deux voiturettes, rafraîchissements, cocktails et souper).

Commanditez un trou - Veuillez inscrire 1 200 $ dans la case ci-dessous (où il est indiqué d’ajouter un don) pour que votre logo d’entreprise figure sur un panneau au vert de départ du trou commandité que vous avez choisi. Un membre du personnel vous contactera pour obtenir votre logo.

Faites un don - Pour faire un don, veuillez inscrire le montant dans la boîte ci-dessous.

Ajouter un don pour Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation - Golf Open for the Elders

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!