Mobilisation nationale 2 avril - billets d'autobus

Place d'autobus embarquement Dolbeau-Mistassini ou Roberval : vous devez spécifier à la fin du formulaire à partir de quelle ville vous embarquez.

EMBARQUEMENTS:

Dolbeau : Départ à 7h30 à la CDC Maria-Chapdelaine au Complexe St-Jean 200 boul. Wallberg

Roberval : Départ 8h15 à l'Hôtel de Ville au 851 boul. St-Joseph (possible délai car l'autobus part de Dolbeau)