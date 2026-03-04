Mobilisation nationale 2 avril - billets d'autobus

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À propos de cet événement
Place d'autobus embarquement à Chicoutimi dans autobus jaune régulier. 1 place par billet.
Embarquement à 8h00 à Ameublement Tanguay au 1900 boul. Talbot
Place d'autobus embarquement à Chicoutimi dans autobus jaune pour besoins particuliers. 1 place par billet.
Embarquement à 8h00 à Ameublement Tanguay au 1900 boul. Talbot
Place d'autobus embarquement Dolbeau-Mistassini ou Roberval : vous devez spécifier à la fin du formulaire à partir de quelle ville vous embarquez.
EMBARQUEMENTS:
Dolbeau : Départ à 7h30 à la CDC Maria-Chapdelaine au Complexe St-Jean 200 boul. Wallberg
Roberval : Départ 8h15 à l'Hôtel de Ville au 851 boul. St-Joseph (possible délai car l'autobus part de Dolbeau)
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