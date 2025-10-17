Campagne de financement 2025

Huile d'olive « Les Trilles » (750 ml)
Huile d’olive « Les Trilles » (750 ml)
CA$33

Obtenue à partir de la variété d’olive très aromatique l’Arbequina, et produite par une coopérative centenaire près de Lleida en Espagne, selon une agriculture raisonnée, l’huile d’olive extra vierge Les Trilles se distingue par sa qualité exceptionnelle, sa couleur d’un vert lumineux et sa très faible acidité (0,1°). En bouche, elle est douce, très fruitée avec une belle amertume, et légèrement piquante en fin de dégustation.

Vinaigre balsamique Toro Albalà 5 ans (250 ml)
Vinaigre balsamique Toro Albalà 5 ans (250 ml)
CA$26

Produit sur les terres viticoles au sud de Cordoue en Espagne et vieilli en fût de chêne castillan, ce vinaigre détient la prestigieuse Appellation d’origine protégée (AOP) « Vinaigre de Montilla-Moriles ». Reserva 5 ans – 250 ml. Vieilli 5 ans pour atteindre des notes fruitées extraordinaires, une élégance parfaite, un équilibre harmonieux entre douceur et acidité.


Vinaigre balsamique Pomme et érable (250 ml)
Vinaigre balsamique Pomme et érable (250 ml)
CA$25

Élaboré à partir de pommes sélectionnées et de sirop d’érable, ce balsamique fruité, caramélisé et légèrement acidulé est fabriqué à Saint-Joseph-du-Lac par « Les Vergers Cataphard & Fils inc.»

Trio de confitures (3 x 190 ml)
Trio de confitures (3 x 190 ml)
CA$34

Confiture petits fruits et rhubarbe du Québec

Fraise, sucre, bleuet, framboise, camerise, rhubarbe et citron. Une confiture simple et complexe à la fois. Unanime.


Marmelade agrumes, mangue et ananas

Orange, pamplemousse, mangue, ananas, sucre, citron et gingembre frais. Comme un bon gâteau aux fruits dans une confiture.


Tartinade caramel, sel de mer et chocolat

Crème 35 %, sucre, beurre, cacao, vanille fraîche et sel de mer. Une tartinade crémeuse et réconfortante... un retour en enfance.

Trio - Huile d'olive « Les Trilles » (3 x 750 ml)
Trio - Huile d’olive « Les Trilles » (3 x 750 ml)
CA$93

Un trio du produit vedette d'Huile d’olive « Les Trilles » (3 x 750 ml).

Une économie de 2$ par bouteille.

Douzaine - Huile d'olive « Les Trilles » (12 x 750 ml)
Douzaine - Huile d’olive « Les Trilles » (12 x 750 ml)
CA$360

Une caisse de 12 bouteilles du produit vedette d'Huile d’olive « Les Trilles » (12 x 750 ml).

Une économie de 3 $ par bouteille.

