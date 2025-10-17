Campagne de financement 2025

Obtenue à partir de la variété d’olive très aromatique l’Arbequina, et produite par une coopérative centenaire près de Lleida en Espagne, selon une agriculture raisonnée, l’huile d’olive extra vierge Les Trilles se distingue par sa qualité exceptionnelle, sa couleur d’un vert lumineux et sa très faible acidité (0,1°). En bouche, elle est douce, très fruitée avec une belle amertume, et légèrement piquante en fin de dégustation.