Campagne de financement 2025

Obtenue à partir de la variété d’olive très aromatique l’Arbequina, et produite par une coopérative centenaire près de Lleida en Espagne, selon une agriculture raisonnée, l’huile d’olive extra vierge Les Trilles se distingue par sa qualité exceptionnelle, sa couleur d’un vert lumineux et sa très faible acidité (0,1°). En bouche, elle est douce, très fruitée avec une belle amertume, et légèrement piquante en fin de dégustation.
Produit sur les terres viticoles au sud de Cordoue en Espagne et vieilli en fût de chêne castillan, ce vinaigre détient la prestigieuse Appellation d’origine protégée (AOP) « Vinaigre de Montilla-Moriles ». Reserva 5 ans – 250 ml. Vieilli 5 ans pour atteindre des notes fruitées extraordinaires, une élégance parfaite, un équilibre harmonieux entre douceur et acidité.
Élaboré à partir de pommes sélectionnées et de sirop d’érable, ce balsamique fruité, caramélisé et légèrement acidulé est fabriqué à Saint-Joseph-du-Lac par « Les Vergers Cataphard & Fils inc.»
Confiture petits fruits et rhubarbe du Québec
Fraise, sucre, bleuet, framboise, camerise, rhubarbe et citron. Une confiture simple et complexe à la fois. Unanime.
Marmelade agrumes, mangue et ananas
Orange, pamplemousse, mangue, ananas, sucre, citron et gingembre frais. Comme un bon gâteau aux fruits dans une confiture.
Tartinade caramel, sel de mer et chocolat
Crème 35 %, sucre, beurre, cacao, vanille fraîche et sel de mer. Une tartinade crémeuse et réconfortante... un retour en enfance.
Un trio du produit vedette d'Huile d’olive « Les Trilles » (3 x 750 ml).
Une économie de 2$ par bouteille.
Une caisse de 12 bouteilles du produit vedette d'Huile d’olive « Les Trilles » (12 x 750 ml).
Une économie de 3 $ par bouteille.
