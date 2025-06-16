Bouffe en coeur
Moi de juin
02 juin - C - Vol-au-vents Poulet
CA$5.75
Vol-au-vents Poulet Pomme de terre ou riz Pois et carottes
Vol-au-vents Poulet Pomme de terre ou riz Pois et carottes
seeMoreDetailsMobile
add
02 juin - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
CA$5.75
add
02 juin 2025 - GC - Sandwich Grilled Cheese
CA$5.75
add
02 juin - SJ - Sandwich au Jambon
CA$5.75
add
02 juin - SB - Sandwich au Baloney
CA$5.75
add
02 juin - SP - Sandwich au Poulet
CA$5.75
add
03 juin - C - Pâté chinois
CA$5.75
Pâté chinois, Salade verte
Pâté chinois, Salade verte
seeMoreDetailsMobile
add
03 juin - JTFC - Jambon, fromage sur croissant
CA$5.75
add
03 juin - GC- Sandwich Grilled Cheese
CA$5.75
add
03 juin - SJ - Sandwich au Jambon
CA$5.75
add
03 juin - SB - Sandwich au Baloney
CA$5.75
add
03 juin - SP - Sandwich au Poulet
CA$5.75
add
04 juin - C - Pénnées poutinée
CA$5.75
Pénnées poutinée, Salade césar
Pénnées poutinée, Salade césar
seeMoreDetailsMobile
add
04 juin - JTFC -Jambon, fromage sur croissant
CA$5.75
add
04 juin - GC - Sandwich grilled cheese
CA$5.75
add
04 juin - SJ - Sandwich au Jambon
CA$5.75
add
04 juin - SB - Sandwich au Baloney
CA$5.75
add
04 juin - SP - Sandwich au Poulet
CA$5.75
add
05 juin - C - Burger au poulet
CA$5.75
Burger au poulet, patates grecques
Burger au poulet, patates grecques
seeMoreDetailsMobile
add
05 juin - JTFC - Jambon, fromage sur croissant
CA$5.75
add
05 juin - GC - Sandwich grilled cheese
CA$5.75
add
05 juin - SJ - Sandwich au jambon
CA$5.75
add
05 juin - SB - Sandwich au Baloney
CA$5.75
add
05 juin - SP - Sandwich au Poulet
CA$5.75
add
09 juin - C - Fettuccini alfredo
CA$5.75
Fettuccini alfredo, salade césar
Fettuccini alfredo, salade césar
seeMoreDetailsMobile
add
09 juin - JTFC - Sandwich Jambon, fromage sur croissant
CA$5.75
add
09 juin - GC - Sandwich grilled cheese
CA$5.75
add
09 juin - SJ - Sandwich au jambon
CA$5.75
add
09 juin - SB - Sandwich au baloney
CA$5.75
add
09 juin - SP - Sandwich au poulet
CA$5.75
add
10 juin - C - Bâtonnets de poisson
CA$5.75
Bâtonnets de poisson, Pomme de terre ou riz, Carottes
Bâtonnets de poisson, Pomme de terre ou riz, Carottes
seeMoreDetailsMobile
add
10 juin - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
CA$5.75
add
10 juin - GC - Sandwich grilled cheese
CA$5.75
add
10 juin - SJ - Sandwich au jambon
CA$5.75
add
10 juin - SB - Sandwich au baloney
CA$5.75
add
10 juin - SP - Sandwich au Poulet
CA$5.75
add
11 juin - C - Tortellini viande
CA$5.75
Tortellini viande, salade césar
Tortellini viande, salade césar
seeMoreDetailsMobile
add
11 juin - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
CA$5.75
add
11 juin - GC - Sandwich grilled cheese
CA$5.75
add
11 juin - SJ - Sandwich au jambon
CA$5.75
add
11 juin - SB - Sandwich au baloney
CA$5.75
add
11 juin - SP - Sandwich au poulet
CA$5.75
add
12 juin - C - Fajitas au poulet
CA$5.75
Fajitas au poulet, pomme de terre grecque
Fajitas au poulet, pomme de terre grecque
seeMoreDetailsMobile
add
12 juin - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
CA$5.75
add
12 juin - GC - Sandwich grilled cheese
CA$5.75
add
12 juin - SJ - Sandwich au jambon
CA$5.75
add
12 juin - SB - Sandwich au baloney
CA$5.75
add
12 juin - SP - Sandwich au poulet
CA$5.75
add
13 juin - C - Pizza
CA$5.75
Pizza, patates grecques
Pizza, patates grecques
seeMoreDetailsMobile
add
13 juin - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
CA$5.75
add
13 juin - SJ - Sandwich au jambon
CA$5.75
add
13 juin - SB - Sandwich au baloney
CA$5.75
add
16 juin - C - Macaroni à la viande
CA$5.75
Macaroni à la viande, salade césar
Macaroni à la viande, salade césar
seeMoreDetailsMobile
add
16 juin - JFTC - Jambon tranché, fromage sur croissant
CA$5.75
add
16 juin - GC - Sandwich grilled cheese
CA$5.75
add
16 juin - SJ - Sandwich au jambon
CA$5.75
add
16 juin - SB - Sandwich au baloney
CA$5.75
add
16 juin - SP - Sandwich au poulet
CA$5.75
add
17 juin - C - Ragoût de boulette
CA$5.75
Ragoût de boulette, pomme de terre ou riz, brocoli
Ragoût de boulette, pomme de terre ou riz, brocoli
seeMoreDetailsMobile
add
17 juin - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
CA$5.75
add
17 juin - GC - Sandwich grilled cheese
CA$5.75
add
17 juin - SJ - Sandwich au jambon
CA$5.75
add
17 juin - SB - Sandwich au baloney
CA$5.75
add
17 juin - SP - Sandwich au poulet
CA$5.75
add
18 juin - C - Croquette de poulet
CA$5.75
Croquette de poulet, pomme de terre ou riz, carottes
Croquette de poulet, pomme de terre ou riz, carottes
seeMoreDetailsMobile
add
18 juin - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
CA$5.75
add
18 juin - GC - Sandwich grilled cheese
CA$5.75
add
18 juin - SJ - Sandwich au jambon
CA$5.75
add
18 juin - SB - Sandwich au baloney
CA$5.75
add
18 juin - SP - Sandwich au poulet
CA$5.75
add
19 juin - C - Spaghetti
CA$5.75
Spaghetti, salade césar
Spaghetti, salade césar
seeMoreDetailsMobile
add
19 juin - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
CA$5.75
add
19 juin - GC - Sandwich grilled cheese
CA$5.75
add
19 juin - SJ - Sandwich au jambon
CA$5.75
add
19 juin - SB - Sandwich au baloney
CA$5.75
add
19 juin - SP - Sandwich au poulet
CA$5.75
add
20 juin - C - Hot dog
free
**Repas gratuit pour tous** Hot dog, chips
**Repas gratuit pour tous** Hot dog, chips
seeMoreDetailsMobile
add
Carte Collation
CA$15
20 collations de 0.75$
20 collations de 0.75$
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout