MOITIÉ-MOITIÉ _ Février 2025 _ Campagne d'Entraide MESS _2024
1 Billet
CA$5
2 Billets
CA$8
5 Billets
CA$15
15 Billets
CA$30
IMPORTANT : Assurez-vous que votre adresse courriel est correcte avant de confirmer votre achat.
Vous recevrez un courriel de confirmation d’achat et vos billets vous seront transmis plus tard: la plateforme Zeffy ne délivre pas de façon automatique les billets.
IMPORTANT : Assurez-vous que votre adresse courriel est correcte avant de confirmer votre achat.
Vous recevrez un courriel de confirmation d’achat et vos billets vous seront transmis plus tard: la plateforme Zeffy ne délivre pas de façon automatique les billets.