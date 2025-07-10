Engramme

Organisé par

Engramme

À propos de cet événement

Monotype à la pointe sèche et gel carborundum avec Tania Girard Savoie

501 Rue Saint-Vallier E

Québec, QC G1K 3P9, Canada

Membre -Monotype à la pointe sèche et gel carborundum
333 $

6 restants

En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu'au 25 août 2025.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 1er septembre 2025.

Aucun remboursement ne sera fait après le 2 septembre 2025.


La contribution monétaire que vous avez donné à la plateforme Zeffy ne sera pas remboursée par Engramme en cas d'annulation.

Non membre -Monotype à la pointe sèche et gel carborundum
402 $

6 restants

En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu'au 25 août 2025.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 1er septembre 2025.

Aucun remboursement ne sera fait après le 2 septembre 2025.


La contribution monétaire que vous avez donné à la plateforme Zeffy ne sera pas remboursée par Engramme en cas d'annulation.

Ajouter un don pour Engramme

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!