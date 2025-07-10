Monotype à la pointe sèche et gel carborundum avec Tania Girard Savoie

En cas d'annulation de la part du participant :



100% du montant sera remboursé jusqu'au 25 août 2025.



50% du montant sera remboursé jusqu'au 1er septembre 2025.



Aucun remboursement ne sera fait après le 2 septembre 2025.



La contribution monétaire que vous avez donné à la plateforme Zeffy ne sera pas remboursée par Engramme en cas d'annulation.