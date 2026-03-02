SP Canada - Laurentides

Organisé par

SP Canada - Laurentides

À propos de cet événement

MONT-LAURIER-Cabane à sucre

1443 Chem. de la Lièvre S

Mont-Laurier, QC J9L 3G3, Canada

Admission personne atteinte ou accompagnateur
29 $

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Soupe aux pois,
hors-d ’œuvres et creton maison, omelette au lard,
saucisse et jambon dans le sirop d’érable,
fèves au lard, grillade de lard, pommes de terre,
pain et beurre

DESSERT

Crêpe, œuf dans le sirop,
pouding chômeur, tarte au sucre
TIRE SUR LA NEIGE      
café et thé

Admission générale (à partir de 13 ans)
43 $

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Soupe aux pois,
hors-d ’œuvres et creton maison, omelette au lard,
saucisse et jambon dans le sirop d’érable,
fèves au lard, grillade de lard, pommes de terre,
pain et beurre

DESSERT

Crêpe, œuf dans le sirop,
pouding chômeur, tarte au sucre
TIRE SUR LA NEIGE      
café et thé

Admission enfants 2 à 5 ans
12 $

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Soupe aux pois,
hors-d ’œuvres et creton maison, omelette au lard,
saucisse et jambon dans le sirop d’érable,
fèves au lard, grillade de lard, pommes de terre,
pain et beurre

DESSERT

Crêpe, œuf dans le sirop,
pouding chômeur, tarte au sucre
TIRE SUR LA NEIGE      
café et thé

Admission enfant 6 à 12 ans
20 $

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Soupe aux pois,
hors-d ’œuvres et creton maison, omelette au lard,
saucisse et jambon dans le sirop d’érable,
fèves au lard, grillade de lard, pommes de terre,
pain et beurre

DESSERT

Crêpe, œuf dans le sirop,
pouding chômeur, tarte au sucre
TIRE SUR LA NEIGE      
café et thé

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