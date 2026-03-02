MONT-LAURIER-Cabane à sucre

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Soupe aux pois,

hors-d ’œuvres et creton maison, omelette au lard,

saucisse et jambon dans le sirop d’érable,

fèves au lard, grillade de lard, pommes de terre,

pain et beurre

DESSERT

Crêpe, œuf dans le sirop,

pouding chômeur, tarte au sucre

TIRE SUR LA NEIGE

café et thé