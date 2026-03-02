MONT-LAURIER-Cabane à sucre

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À propos de cet événement
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Soupe aux pois,
hors-d ’œuvres et creton maison, omelette au lard,
saucisse et jambon dans le sirop d’érable,
fèves au lard, grillade de lard, pommes de terre,
pain et beurre
DESSERT
Crêpe, œuf dans le sirop,
pouding chômeur, tarte au sucre
TIRE SUR LA NEIGE
café et thé
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