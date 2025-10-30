Fédération Québécoise de la montagne et de l'escalade

Organisé par

Fédération Québécoise de la montagne et de l'escalade

À propos de cet événement

Ventes fermées

Mont Orford - Initiation au ski de montagne

Mont Orford

Orford, QC J1X 0J6, Canada

Inscription SKI - 10 à 21 ans
70 $

Le billet inclus: 1 jour de ski, frais d'accès au parc, encadrement et enseignement, skis, bottes (skieurs seulement), peaux d'ascension et bâtons.

Inscription PLANCHE - 10 à 21 ans
70 $

Le billet inclus: 1 jour de ski, frais d'accès au parc, encadrement et enseignement, skis, peaux d'ascension et bâtons. Apportez vos bottes!

Inscription - 18 ans et plus (sans location)
130 $

Le billet inclus: 1 jour de ski, frais d'accès au parc, encadrement et enseignement.

Inscription SKI - 18 ans et plus (avec location)
160 $

Le billet inclus: 1 jour de ski, frais d'accès au parc, encadrement et enseignement, skis, bottes (skieurs seulement), peaux d'ascension et bâtons.

Inscription PLANCHE - 18 ans et plus (avec location)
160 $

Le billet inclus: 1 jour de ski, frais d'accès au parc, encadrement et enseignement, skis, peaux d'ascension et bâtons. Apportez vos bottes!

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