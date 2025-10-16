Maison Trinitaires

Maison Trinitaires

Montée pascale

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation simple - tarif juste
489,14 $

Tarif correspondant au coût réel de l’activité

Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers. Taxes d'hébergement incluses

Occupation simple - tarif solidaire
391,31 $

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire

Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers. Taxes d'hébergement incluses

Occupation simple - tarif soutien
586,97 $

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité

Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers. Taxes d'hébergement incluses

Occupation double - Tarif juste
416,17 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif correspondant au coût réel de l’activité

Taxes d'hébergement incluses Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers pour une personne.

Occupation double - Tarif solidaire
332,94 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire

Taxes d'hébergement incluses Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers pour une personne.

Occupation double - Tarif soutien
499,40 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité

Taxes d'hébergement incluses Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers pour une personne.

Activité en externe
228,90 $

Si vous souhaitez dormir ailleurs.

Comprend le diner et souper ainsi que les activités

Assurance annulation
24,46 $

Ayez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.

Souper de l'arrivée
20 $

Souper inclus la journée de l'arrivée.

