MONTRÉAL AVIRON 1976-2026

Organisé par
À propos de cet événement
Jeudi 30 juillet 2026
Bassin olympique
Rencontre des coéquipiers, distribution des accréditations.
25ieme anniversaire de la Régate Mondiale des Maitres de 2001.
Vendredi 31 juillet 2026
Bassin olympique
Cérémonie d'ouverture
Parade des olympiens.nes sur le Bassin
tous frais inclus
Vendredi 31 juillet 2026
Bassin olympique
Relais par équipe de 11 rameurs
style "beach sprint" pour olympiens.nes et masters
Bateaux "coastal"
(250 m +250 m)
ÉVÉNEMENT SANCTIONNÉ
Vendredi 31 juillet 2026
Bassin olympique
Le plaisir de ramer librement avec un.e olympien.ne
Une belle rencontre !
Bateaux classiques 2x
tous frais inclus
Vendredi 31 juillet 2026
Hôtel ****
La grande soirée en trois temps:
Cocktail célébrant les 50 ans de l'aviron olympique féminin
Souper (buffet)
Party !
(tenue de ville)
Samedi 1er août 2026
Bassin olympique
Défi Entraineurs, juges-arbitres et organisateurs (500 m)
Bateaux classiques 8+ et 4x
ÉVÉNEMENT SANCTIONNÉ
Samedi 1er août 2026
Bassin olympique
Le plaisir de ramer librement avec un.e olympien.ne
Bateaux classiques 2x
Samedi 1er août 2026
Bassin olympique
Cérémonie de clôture – Au revoir !
Faites un don pour soutenir les opérations de l'association québécoise d'aviron avec le programme Placements Sports et Loisirs
Tout don de 25$ et plus sera multiplié
Un reçu officiel pourra être émis pour les dons de 25$ et plus.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!