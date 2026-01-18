Organisé par

MONTRÉAL AVIRON 1976-2026

140 Chem. du Chenal le Moyne

Montréal, QC H3C 6J6, Canada

4@7 accréditation
Gratuit

Jeudi 30 juillet 2026

Bassin olympique

 

Rencontre des coéquipiers, distribution des accréditations.

25ieme anniversaire de la Régate Mondiale des Maitres de 2001.

Je suis un.e Olympien.ne: je désire participer à la Parade des Olympiens.nes
Gratuit

Vendredi 31 juillet 2026

Bassin olympique

Cérémonie d'ouverture

Parade des olympiens.nes sur le Bassin

Relais par équipe style "beach sprint"
25 $

tous frais inclus

Vendredi 31 juillet 2026

Bassin olympique

 

Relais par équipe de 11 rameurs

style "beach sprint" pour olympiens.nes et masters

Bateaux "coastal"

(250 m +250 m)

ÉVÉNEMENT SANCTIONNÉ

Ramer avec un.e olympien.ne
50 $

Vendredi 31 juillet 2026

Bassin olympique

Le plaisir de ramer librement avec un.e olympien.ne

Une belle rencontre !

Bateaux classiques 2x

La grande Soirée HÉRITAGE 76
75 $

tous frais inclus

Vendredi 31 juillet 2026

Hôtel ****


La grande soirée en trois temps:

Cocktail célébrant les 50 ans de l'aviron olympique féminin

Souper (buffet)

Party !


(tenue de ville)

Défi Entraineurs, juges-arbitres et organisateurs
Gratuit

Samedi 1er août 2026

Bassin olympique

Défi  Entraineurs, juges-arbitres et organisateurs (500 m)

Bateaux classiques 8+ et 4x

ÉVÉNEMENT SANCTIONNÉ

Ramer avec un.e olympien.ne
50 $

Samedi 1er août 2026

Bassin olympique

Le plaisir de ramer librement avec un.e olympien.ne

Bateaux classiques 2x

Cérémonie de clôture
Gratuit

Samedi 1er août 2026

Bassin olympique

Cérémonie de clôture – Au revoir !

Faites un don...
Payez ce que vous pouvez

Faites un don pour soutenir les opérations de l'association québécoise d'aviron avec le programme Placements Sports et Loisirs 

Tout don de 25$ et plus sera multiplié

Un reçu officiel pourra être émis pour les dons de 25$ et plus.

