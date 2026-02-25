Montréal, capitale culinaire ? - Cercle d'affaires AACJE

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À propos de cet événement
Le billet inclut l'accès à la conférence, une dégustation unique en formule cocktail dînatoire proposée par les élèves d’hôtellerie de l’ITHQ et une consommation de votre choix.
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