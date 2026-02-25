Association des Anciens du Collège Jean-Eudes

Organisé par

Association des Anciens du Collège Jean-Eudes

À propos de cet événement

Montréal, capitale culinaire ? - Cercle d'affaires AACJE

3535 R. Saint-Denis

Montréal, QC H2X 3P1, Canada

Tarif spécial Ancien.ne.s
40 $

Le billet inclut l'accès à la conférence, une dégustation unique en formule cocktail dînatoire proposée par les élèves d’hôtellerie de l’ITHQ et une consommation de votre choix.

Admission générale
50 $

Le billet inclut l'accès à la conférence, une dégustation unique en formule cocktail dînatoire proposée par les élèves d’hôtellerie de l’ITHQ et une consommation de votre choix.

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