Montreal Communauté -- Iftaar Gala de bienfaisance Gala de collecte de fonds

Billet Bundle - Groupe de 5
160 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
- Note: 100% de ce prix de forfait va directement à l'appui de l'ISQ et de la mosquée Al-Salam.
- Comprend: Admission pour cinq invités. Rassemblez votre famille ou vos amis pour partager la récompense de soutenir ensemble nos piliers communautaires
- Note: 100% de ce prix de forfait va directement à l'appui de l'ISQ et de la mosquée Al-Salam.
- Comprend: Admission pour cinq invités. Rassemblez votre famille ou vos amis pour partager la récompense de soutenir ensemble nos piliers communautaires