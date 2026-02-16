Muslim Students' Association at McGill University

Organisé par

Muslim Students' Association at McGill University

À propos de cet événement

Montreal Communauté -- Iftaar Gala de bienfaisance Gala de collecte de fonds

1340 Rue Notre Dame #1

Lachine, QC H8S 2C8, Canada

Billet Étudiant de McGill
25 $
  • Admissibilité: Valable pour les étudiants de l'Université McGill uniquement.
  • Note: 100% de votre prix de billet va directement à l'appui de l'ISQ et de la mosquée Al-Salam.
  • Comprend: Accès complet à toute la programmation du gala, à la vente aux enchères et au repas communautaire de l'Iftar.
Billet régulier
35 $
  • Note: 100% de votre prix de billet va directement à l'appui de l'ISQ et de la mosquée Al-Salam.
  • Comprend: Admission au programme complet et dîner
Billet Bundle - Groupe de 5
160 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
  • Note: 100% de ce prix de forfait va directement à l'appui de l'ISQ et de la mosquée Al-Salam.
  • Comprend: Admission pour cinq invités. Rassemblez votre famille ou vos amis pour partager la récompense de soutenir ensemble nos piliers communautaires

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