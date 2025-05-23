MONTRÉAL : SPECTACLE AVEC « RÉMY DE JUSTE-MILIEU »

245 Rue Ontario E

Montréal, QC H2X, Canada

Montréal: spectacle avec Rémy de Juste-Milieu
35 $
L'actualité dézinguée comme jamais : attention, il faut se mouiller la nuque avant de rentrer ! Rémy de Juste Milieu sort de son bureau pour aller raconter des âneries sur les planches. Un one-man-show cocasse pour tous ceux qui aiment bien rire là où il ne faut pas... Attention : ça s'annonce zinzin ! Maison Théâtre 245 rue Ontario Est Montréal, H2X 3Y6
