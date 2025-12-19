Montréal/Petite-Patrie H26

Mardi | 20h00 à 21h00 | du 13 janvier au 28 avril (congé 3 mars = relâche) // Session de 15 semaines.





Enseignante: Rosalie Chartrand

Nouveau local! - Studio Caravane





Ce cours intermédiaire-avancé permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)